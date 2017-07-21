﻿واشنطن تشيد بالاستراتيجية الأمنية المغربية لمكافحة الإرهاب

الرباط – «القدس العربي»: أشادت الولايات المتحدة الامريكية بالاستراتيجية الامنية المغربية لمكافحة الارهاب رغم ان خطر التهديد الارهابي ما زال قائماً، وقال المسؤول الامني المغربي عن مكافحة الارهاب ان الاجهزة الامنية المغربية رفعت من درجة يقظتها بعد سقوط مواقع داعش في العراق وسوريا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المغرب يتوافر على إستراتيجية شاملة في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك بفضل اليقظة الأمنية وسياسة محاربة التطرف وتعاونه الإقليمي والدولي في هذا المجال. وأورد التقرير السنوي للوزارة حول الإرهاب لسنة 2016، أن المغرب وضع على عاتقه، منذ الهجمات الإرهابية الدامية التي هزت مدينة الدار البيضاء في 2003، مكافحة الإرهاب كأولوية، خصوصاً مع تزايد الاعتداءات التي وقعت عامي 2007 و2011. وأبرز التقرير الأمريكي أن خطر الهجمات الإرهابية في البلاد لا يزال قائماً، خصوصا مع احتمال عودة مغاربة داعش إلى ديارهم، على الرغم من القدرات التي أبانت عنها الأجهزة الأمنية المغربية، والتي أسهمت بشكل كبير في التخفيف من حدة المخاطر الإرهابية، وذلك عبر تفكيكها للعديد من الجماعات الإرهابية المرتبطة بالشبكات الدولية لتنظيم «داعش»، والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجبهة النصرة.

وجاء في التقرير الامريكي أن المغرب يتوافر على سجل حافل بالنجاحات في مجال مكافحة التطرف العنيف داخل البلاد، والذي يرتكز على التنمية الاقتصادية والبشرية والسيطرة على الحقل الديني، بالإضافة إلى التسريع من تفعيل مبادرات في مجالات التعليم والشغل لفائدة الشباب، وتوسيع حقوق المرأة وتمكينها السياسي والاجتماعي وتسهم في تقديم خبراتها في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب إلى بلدان المنطقة، مثل التشاد والكوت ديفوار ومالي والسنغال.

وقال عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن أحدث إحصائيات يتوافر عليها المكتب تفيد بأن 1664 مقاتلا مغربيا موجودون في كل من سوريا والعراق، من بينهم 929 مقاتلا في صفوف «داعش»، و100 ضمن مقاتلي حركة «شام الإسلام»، وما يزيد عن 50 مقاتلا بـ»جبهة النصرة» التي غيّرت اسمها إلى «فتح الشام»، فيما يتوزع بقية هؤلاء المقاتلين على عدد من الميليشيات الأخرى المتبقية. وبالإضافة إلى هؤلاء، هناك 213 مقاتلا في المجموع عادوا إلى أرض الوطن، مقابل 596 قتلوا في مختلف بؤر التوتر. وقال ان المعلومات المتوافرة تشير الى ان المغاربة الذين سقطوا في معارك «داعش» ضد قوى التحالف الدولي بمدينة الموصل كثر «ليس لدينا، إلى حد الساعة، العدد المضبوط للمغاربة الذين قتلوا أو فروا من العراق، إلا أننا ننسق مع المصالح الاستخباراتية الدولية لتحديد الصورة الحقيقية عن أعداد المقتولين والفارين».

ونقل موقع «هسبرس» عن أنه القوات الأمنية والاستخباراتية ضاعفت مجهوداتها بعد سقوط «داعش» في الموصل والرقة السورية وليبيا أن «حدود المغرب شاسعة، وهو ما يجعل جميع المصالح الأمنية، بما فيها المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة ومصالح الجمارك والبحرية الملكية، مجندة لمراقبة كل ما يمر عبر الحدود البرية أو البحرية»، واكد أن «كل هذه القوات في حالة استنفار، ليس الآن فقط، بل منذ فترة سابقة».

وشدد الخيام على أن «هناك تنسيقا مع جميع الأجهزة الاستخباراتية في الدول الأوروبية والأمريكية والإفريقية وحتى الآسيوية لمعرفة أعداد المغاربة الذين سقطوا في العراق»، لافتا الانتباه إلى أن «الخطر يمتد للعودة المفترضة لمقاتلين من جنسيات أخرى إلى المغرب».

واوضح انه في إطار سياسة الاستباق التي اعتمدها المغرب في هذا المجال، يقوم المكتب، بتفكيك الخلايا الإرهابية، ومن خلال المتورطين فيها يمكن معرفة معطيات عن الأشخاص الذين تركوا أرض الوطن للقتال في صفوف هذه التنظيمات المتطرفة، أو على استعداد لمغادرة المغرب في اتجاه هذه المناطق المتوترة «هناك بعض الحالات التي تقدم فيها الأسر معطيات عن أفرادها المتغيبين، ومن ثمة نقوم بجمع المعطيات عن هؤلاء لمعرفة ما إذا كانوا قد اختاروا طريق القتال في صفوف هذه التنظيمات، أم أن الأمر يتعلق بظواهر أخرى كالهجرة السرية».

وأضاف: «ان الاجهزة الامنية وفي إطار جمع المعلومات عن المشتبه فيهم داخل المملكة، تقوم بالأدوار اللازمة، وتتم دراسة وتحليل هذه المعلومات وتتبعها حالة بحالة، وفي الاجتماعات التنسيقية التي تتم بين مصالح البسيج والمصالح الخارجية يتم تبادل المعطيات عن الأشخاص الذين يوجدون بالفعل في الرقة أو ليبيا أو جنوب الجزائر وغيرها، وبهذه الطريقة نحين بنك معلوماتنا الخاص بالأشخاص الحاملين للفكر المتطرف والإيديولوجيا المتشددة».

وحذر الخيام من أن «من يعتبر سقوط الدولة الإسلامية سببا كافيا لقطع دابر الإرهاب في العالم فهو مخطئ، ففي السابق، وجدت منظمة القاعدة، وبوفاة عرّابها أسامة بن لادن، لم ينته التنظيم، على اعتبار أن فروعا منه لا تزال نشيطة في جنوب الجزائر وفي أفغانستان وباكستان واليمن» وانتهاء «داعش» في الموصل أو الرقة أو حتى ليبيا «لا يعني نهاية الإيديولوجيا المتطرفة».