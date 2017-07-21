﻿ رغم منعها وتفريقها بالقوة وبالغازات المسيلة للدموع… أربع مسيرات ليلية في الحسيمة

الرباط – «القدس العربي» : تبقى أنظار المغاربة موجهة الى المستشفى العسكري بالرباط، حيث يرقد الناشط عماد العتابي، بين الحياة والموت، بعد اصابته في مدينة الحسيمة، مساء الخميس، خلال مواجهة السلطات لتظاهرة «20 يوليو» التي دعا إليها حراك الريف لدعم مطالبه الاجتماعية والاقتصادية والتنموية واطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك المندلع منذ اكثر من ثمانية اشهر.

توجه الانظار نحو المستشفى العسكري، لأن وفاة العتبي، ستكون محطة في المواجهة بين الدولة ومواطني مدينة الحسيمة ومنطقة الريف وبقية مناطق المغرب، بعد ان ذهبت الدولة بعيداً في مقاربتها الأمنية في تدبير أزمة الريف، وما أطلقته من مشاريع تنموية، تراجع امام مقاربتها الأمنية التي توجت مساء أول من أمس بالمواجهات الدموية، تنفيذاً لقرارها بمنع المسيرة السلمية التي أعلن عنها منذ اكثر من ثلاثة شهور. وهو المنع الذي لم يلق تأييداً أو «مباركة» إلا من الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية التي فقدت مصداقيتها وتأثيرها لدى المواطن المغربي.

وكشف مصدر طبي من داخل المستشفى العسكري، في العاصمة الرباط، أن الوضع الصحي لعماد العتابي، حرج جداً وأن دقات قلب العتابي ضعيفة جدا، كما أنه يتنفس بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي، داخل غرفة الإنعاش.

وأكد المصدر أن جسد العتابي كله متصل بأجهزة، محاولة من الطاقم الطبي للمحافظة على حياته، على الرغم من أن نسبة بقائه على قيد الحياة ضعيفة جداً، إن لم نقل منعدمة.

وأُصيب عماد العتابي (16 سنة) إصابة «خطيرة» على مستوى الرأس وتم نقله على متن مروحية إلى المستشفى العسكري في الرباط، في محاولة لإنقاذ حياته.

ناشط في حالة غيبوبة

وفيما يؤكد ناشطو الحراك ان العتابي اصيب بقنبلة مسيلة للدموع (كريموجين) قالت السلطات امس الجمعة أن شخصا (من المتظاهرين) يوجد في حالة غيبوبة تظهر عليه حسب المعطيات الأولية إصابة على مستوى الرأس بسبب الرشق بالحجارة، تم نقله في ظروف غامضة، مساء (اول) أمس الخميس، لمستشفى محمد الخامس في الحسيمة لتلقي الإسعافات الضرورية وسيتم نقل المصاب على متن مروحية تابعة لوزارة الصحة إلى مستشفى في الرباط وتم فتح تحقيق من طرف السلطات الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد هوية هذا الشخص وظروف وملابسات الحادث.

وأفادت السلطات أن عنصراً من الدرك الملكي وعنصراً من الأمن الوطني يوجدان ايضا في حالة خطيرة تقرر نقلهما من مستشفى محمد الخامس في الحسيمة حيث يتلقيان الإسعافات الضرورية إلى مستشفى في الرباط بعد تعرضمها لإصابة على مستوى الرأس نتيجة الرشق بالحجارة من طرف بعض المتظاهرين.

وكانت مصادر طبية من داخل المستشفى العسكري بالرباط اكدت وفاة عماد العتابي سريريا، متأثرا بإصابة في الرأس، وقالت عائلة عماد إنه لم يمت وأنه يوجد في حالة حرجة.

وتداول نشطاء الحراك وصفحات محلية في الحسيمة، شريط فيديو يوثق لحظة إصابة الناشط العتابي، فيما تظهر صور أخرى نشرتها صفحة تابعة للحراك، الناشط المذكور وهو يرقد في حالة غيبوبة في المستشفى الإقليمي محمد الخامس في الحسيمة. وكشف رئيس منتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان، عبد الوهاب التدموري، أن الناشط عماد العتابي «تعرض لإصابة غائرة في الرأس تنم عن ضربة مباشرة ومقصودة من طرف قوات التدخل السريع».

واستبعد «فرضية الدهس بسيارة تابعة للقوات الأمنية، حسب ما تم الترويج له، وهي الإصابة التي أدخلته في غيبوبة عميقة استدعت الاستعانة بآلة التنفس الاصطناعي من أجل إبقائه حيا، والأمل في نجاته ضعيفة جدا». واعتبر الحقوقي المغربي في تدوينة على حسابه بفيسبوك، أن هذا الحادث «يظهر أن الدولة المخزنية بمقاربتها القمعية قد وقعت في المحظور، وهو ما نبهنا إليه مرارا وتكرارا».

ليلة سوداء

وعاشت مدينة الحسيمة ليلة سوداء بعد اصرار السلطات على منع مسيرة 20 يوليو/تموز واصرار الحراك على الخروج سلميا في شوارع المدينة التي وصلها مواطنون من المدن والبلدات المحيطة والمدن المغربية الاخرى، واطلق الناشطون على ليلة اول امس الخميس وصف «ليلة سوداء» و«ليلة القمع» لكثافة القوة والغازات المسيلة للدموع، التي اطلقتها قوات الأمن على المتظاهرين الذين اتبعوا (تكتيك) التجمع ثم التفرق فالتجمع، في الشوارع المؤدية لساحة محمد الخامس (ساحة الشهداء) والاحياء القريبة منها.

وردد المتظاهرون الذين بدأوا بالخروج من منازلهم بعد الساعة الخامسة عصراً والمدينة مغلقة تماما، محلات تجارية ومقاه، شعارات «اعتقالات استفزازات تؤجج النضالات»، و«يا مخزن حذار كلنا الزفزافي»، و«هذه الدولة فاسدة هي كلمة واحدة» و»خرجنا واحتجينا.. ومن بيوتنا جينا.. والكرامة لي بغينا.. والمخزن يقمع فينا» و«الاعتقالات بالمجان من طبيعة النظام.. وهذا لفق.. وهدي تهم» و»الجماهير انضموا انضموا والشهيد ضحى بدمو» و«الحرية الحرية للمعتقل السياسي» وطالبوا بكسر الحصار الأمني، المفروض على المنطقة وتطويق المدينة بالحواجز الامنية التي اقامتها السلطات للحد من تدفق المحتجين من خارجها منذ صباح الخميس ومنع المواطنين من خارج المدينة من دخولها.

ونقل نشطاء من عين المكان، أن «الأمن أطلق الغاز المسيل للدموع بكثافة من أجل تفريق المحتجين الذين تم توقيف مجموعة منهم لم يعرف عددهم لحد الآن، ولم تعلن بعد جهات حقوقية أو رسمية عن عدد الموقوفين ومصيرهم».

وأفاد بلاغ لعمالة (محافظة) إقليم الحسيمة بأن 72 عنصراً من القوات العمومية أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، إثر استفزازها ومهاجمتها بالحجارة من طرف بعض العناصر الملثمة، في حين أصيب 11 شخصا من المتظاهرين نتيجة استعمال الغازات المسيلة للدموع، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

اصابة 72 عنصر أمن

وأوضح البلاغ أنه «تبعاً لقرار عمالة الإقليم الصادر بتاريخ 17 تموز/ يوليو 2017، بشأن عدم السماح بتنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة يومه الخميس 20 يوليو، حاولت مجموعة من 300 إلى 400 شخص، في تحد لقرار المنع، تنظيم مسيرة بالإقليم حيث عمدت بعض العناصر الملثمة إلى استفزاز القوات العمومية ومهاجمتها بالحجارة، مما أدى إلى إصابة 72 عنصرا من هذه القوات بجروح متفاوتة الخطورة، و11 شخصا من المتظاهرين نتيجة استعمال الغازات المسيلة للدموع، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة».

وأكد المصدر ذاته أن جميع المصابين غادورا المستشفى، باستثناء عنصرين من القوات العمومية وصفت حالتهما بالخطيرة، مشيراً إلى أنه تم تخريب وإحراق سيارتين تابعتين للقوات العمومية من طرف بعض المتظاهرين في أجدير.

وتعرضت نوال بنعيسى القيادية في «حراك الريف» للتعنيف من طرف عناصر الأمن، أثناء مشاركتها في إحدى المسيرات المتفرقة التي شهدتها المدينة وقالت: «وتذوقت ضرب الكلاب» حيث تعرضت للركل على مستوى بطنها من طرف عنصر أمني، مما أدى إلى سقوطها، حيث تم حملها إلى المستشفى، حيث ترقد حتى هذه اللحظة، من أجل تلقي العلاجات الضرورية.

وقالت بن عيسى التي شوهدت وهي تؤكد للمحتجين على سلمية الحراك «كما هو معلوم فقد شاركنا بنسائنا وأطفالنا وشيوخنا خرجنا معا نردد الكرامة والعدالة الاجتماعية وقابلتنا الدولة العدمية بعنف قاتل، كانت بين دقيقة ودقيقة تطلق علينا قنابل مسيلة للدموع من مسافة قريبة جداً ولم يأبهوا لا للأطفال ولا النساء ولا الشيوخ وبينما كنا نستغيث بالماء والبصل على وشك فقدان الوعي كانت القوات تستغل الوضع لتنهال علينا بهرواتهم على أجسامنا فيسقط منا من يسقط ويعتقل من يعتقل والله فشلت هذه الدولة في مقاربتها وما زالت لم تستوعب،أنا شخصيا لم أظن يوما أن تبلغ بهم الوحشية لركل أطفال ونساء وقد وقفنا رافعين أيدينا لكن مع ذلك توحشوا».

وفي تدوينة على الفيسبوك قالت: «تعرضت للضرب أكثر من مرة بل مرات عديدة وفي كل مرة أقوى أكثر وأعود للوقوف حلما أستطيع إلى أن تلقيت ضربة خطيرة من أرجل متوحشة على مستوى البطن وضربة في رجلي اليسرى وبعدها فقدت الوعي ونقلت للمستشفى ولكن حالما استفقت وجدت المستشفى تعج بالحرائر والأحرار المصابين فهتفت عاش الريف».

وأضافت: «توحش الدولة لن يوقفنا آمنا بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية فلا تراجع فبسلميتنا انتصرنا على القمع»

وشارك مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مسيرة الحسيمة وظهر موسى أوعوص الذي يشتغل إلى جانب فريق الرئيس الفرنسي ماكرون في المسيرة وهو يشارك إلى جانب النشطاء في إحدى المسيرات الأربع التي انطلقت في الأزقة المجاورة لشارع محمد الخامس وسط الحسيمة ورغم أنباء استعمال القوات العمومية للعنف والغازات المسيلة للدموع في مواجهة المتظاهرين بمختلف مناطق الحسيمة، لم يمنع ذلك واعروص ابن منطقة بوكيدان التابعة لاقليم الحسيمة خرج مع المحتجين للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين مرددين شعارات «الشعب يريد سراح المعتقل» و «هي كلمة واحدة، هاد الدولة فاسدة» و «الموت ولا المذلة» و «بالروح بالدم نفديك يا ناصر».

ورغم ان السلطات تقول بأن عدد المتظاهرين يتراوح بين 300 و400 متظاهر الا ان الناشطين والاوساط الحقوقية يقولون ان عدد المعتقلين لا يقل عن 300 شخص ويعتقد محامون ونشطاء في الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن عدد المعتقلين كبير جداً. واعتبر نبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية (الحزب الرئيسي بالحكومة) بمجلس المستشارين أن «الاعتداء على حق المواطنين في حرية التنقل، وعندما يتم قطع الأنترنيت أو التخفيض من صبيبه إلى الحدود الدنيا وإرباك الاتصالات الهاتفية، ونصب الحواجز في وجه المواطننين وتفتيشهم بكيفية مهينة وتدبيج محاضر غير قانونية في حقهم، دليل على نجاح مسيرة 20 يوليو». وأضاف: «عندما يحصل كل هذا من أجل منع مسيرة، فهذا دليل على الحجم المتوقع لهذه المسيرة التي أفزعت البعض وأفقدت صواب البعض الآخر، لذلك فإن التأكيد سيظل على حاجة الوضع القائم وتداعياته الممتدة على مدى ما يقارب تسعة أشهر إلى حلول حقيقية، وتغيير عميق في المقاربة» وأن «النجاح الحقيقي في التعامل مع الوضع سيبقى أكبر بكثير من مجرد القدرة بالقوة على منع مسيرة، ولا يمكن اختزاله في مسيرات يتم منعها بالقوة أو وقفات يتم فضها».

مزيد من الاحتقان

وقال الشيخي أن «المدخل السليم يكمن في البحث عن الحلول الموضوعية والواقعية لإزالة أسباب الاحتقان التي تسببت فيها بغباء جهات اكتشفت بعد حين أنها وضعت نفسها بسبب ذلك في ورطة يعتبر ما يقع اليوم إحدى تجلياتها» وما وقع اليوم في الحسيمة «لن يساهم سوى في الرفع من منسوب الإحساس بالإهانة والحكرة وفي تغذية مزيد من الأحتقان وفي تعقيد إضافي للحلول الممكنة.. لذلك فقد نجحت مسيرة 20 يوليو أكثر مما لو لم يتم منعها بغض النظر عن الأعداد التي ستتمكن من تخطي كل الموانع والحواجز للمشاركة فيها».

وقال عبد العالي حامي الدين عضو الامانة العامة لنفس الحزب «أخيرا انتصر قرار تنظيم مسيرة 20 يوليو من طرف «جهات مجهولة» على قرار المنع المتخذ من طرف جهات معلومة، بفضل إصرار الساكنة على مطالبها المشروعة وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين المظلومين».

وأضاف «الريف يحتاج إلى جواب سياسي وليس إلى جواب أمني.. أوقفوا مقاربتكم القاصرة والخاطئة والفاشلة .. والحل يوجد في سجن عكاشة بالدار البيضاء) حيث يعتقل قادة الحراك.

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