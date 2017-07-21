﻿مصر بلا مظاهرات شعبية داعمة لفلسطين ضد ممارسات الاحتلال حيال الأقصى

القاهرة ـ «القدس العربي»: شهدت مصر، أمس الجمعة، فعاليات محدودة نظمها معارضون للنظام المصري، احتجاجاً على الممارسات الإسرائيلية حيال المسجد الأقصى.

ووفق ما نقلت وكالة «الأناضول» عن مصادر، فقد خرجت مسيرة صغيرة معارضة في إحدى مناطق حي الهرم، غربي القاهرة، تنديدا بالانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.

ورفعوا لافتات ورقية مدون عليها عبارات «قوموا بواجبكم نحو أقصاكم ومسرى نبيكم، المسجد الأقصى ينادينا».

كما رفع معارضون لافتات مماثلة في مسيرة صامتة في حي غربي مدينة المنيا (وسط).

وفي إحدى قرى فاقوس في محافظة الشرقية (دلتا النيل/ شمال)، خرجت تظاهرة محدودة معارضة للنظام تطالب المصريين بالتحرك لدعم المسجد الأقصي.

وتكررت تظاهرات محدودة لمعارضين في مناطق شرقي محافظة الإسكندرية (شمال)، مرددين هتافات منها «يا أقصانا يا حبيب شمسك أبدًا مش (لن) هتغيب»، و»يا حكامنا ساكتين ليه (لماذا) بعد الأقصى فاضل ايه (ماذا يتبقى؟)».

ولأول مرة خلت الشوارع والميادين المصرية من مظاهر الاحتجاج الداعمة الشعبية الضخمة للشعب الفلسطيني والمساندة لقضيته والمنددة بأداء سلطة الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت وسائل إعلام مصرية اعتادت الفترة الماضية توجيه اتهامات للفلسطينين بالوقوف وراء العمليات «الإرهابية» التي تشهدها مصر، فيما يعد أكبر حملة إعلامية توجه ضد الفلسطينيين منذ سبعينيات القرن الماضي لتمرير معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية المعروفة بمعاهدة «كامب ديفيد»، لكن هذه الحملة لم تمنع المصريين من التظاهر والاحتجاج دعما لفلسطين.

وكانت العلاقات المصرية ـ الإسرائيلية الرسمية، اتخذت منحنى مختلفا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تحدث عن ضرورة التوصل لسلام وصفه بـ»الدافىء»، إضافة إلى لقاءات سرية كشفت عنها صحف إسرائيلية جمعت السيسي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأردن، وزيارة أخرى سرية أجراها نتنياهو لمصر.

وأعتبر عبد العزيز الفضالي أمين شباب حزب تيار الكرامة، أن اتجاه النظام الحالي لمزيد من العلاقات مع إسرائيل واتجاه وسائله الإعلامية لمحاولة إدانة الفلسطينيين واتهامهم بالإرهاب، إضافة إلى الأزمات الاقتصادية التي يعيشها المواطن المصري، هي الأسباب الرئيسية التي أدت إلى عدم خروج المصريين لدعم القضية الفلسطينية.

وقال أحمد سامح العيداروسي، عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن سيناء لـ «القدس العربي» : « في الوقت الذي يواصل فيه عدونا الصهيوني تنفيذ مخططه العنصري تجاه عاصمة الوجود الفلسطيني ودرة تاج المدن القدس المحتلة، وقبلتنا المسجد الأقصى، تواصل الأنظمة العربية وعلى رأسها النظام المصري قمعها للشعوب ومنعها من القيام بأقل دور لها وهو الدفاع عن فلسطين بالهتاف والتظاهر».

وأضاف: «في ظل التوحش الصهيوني نجد صمتا مصريا سياسيا ثقافيا نخبويا شعبيا، نجد أن كافة القوى الوطنية مغلولة الأيدي، ضعيفة وعاجزة حتى في أصدار بيان واضح يدين الاحتلال الصهيوني على انتهاكاتها الأخيرة ويستنكر إدانة النظام المصري للفلسطينيين المدافعين عن أرضهم ومقدساتهم».

وتابع: «تقديري أن العدو الصهيوني لم يفرض سيطرته على فلسطين ومسجدها الأقصى فقط، بل فرض سطوته على الأمة العربية والإسلامية، خاصة وأن هذه هي المرة الأولى التي لا تستطيع فيه القوى السياسية الرد على هذا الجرم البشع بحق شعبنا وأهلنا في فلسطين».

وقال المحامي الحقوقي وائل ربيع لـ «القدس العربي»، إن «الأقصى أصبح منتهكاً إلى حد منع إقامة الصلاة به ويحدث ذلك في ظل صمت مخز ومهين من الشعوب العربية التي لم يكن هذا حالها من ذي قبل».

وأضاف: «لا أرى هذا الصمت إلا نتاج تواطؤ من حكومات وأنظمة عربية عملت ولا تزال على قتل القضية الأم والوجع الأكبر لأمتنا العربية القضية الفلسطينية «.

واعتبر أن «صمت المصريين على ما يحدث في فلسطين ناتج من الخوف والقهر الذي تمارسه الحكومات العربية، ولكن ورغم ما نراه من ذل و مهانة وخضوع واستكانة لا يفارقني الأمل في صحوة قادمة وانتفاضة شعبية عربية لن ترحم حينها أعداءها ولن تترك كل خائن أو عميل دون حساب».

إلى ذلك، أكد حزب «مصر القوية»، في بيان أمس، أن»فلسطين بالنسبة لنا كعرب ليست قضية يمكن لها أن تصبح على الهامش يوماً، ولكنها قضية أمننا الوطني والقومي؛ فلا أمان ولا استقرار لبلادنا في ظل وجود كيان عنصري ديني سرطاني محتل كالكيان الصهيوني، اعتاد على القتل والإجرام والدسائس والمكائد».

وطالبت مصر، إسرائيل، أمس، بالوقف الفوري للعنف والتصعيد الأمني ضد الفلسطينيين في القدس ومحيط المسجد الأقصى، معربة عن قلقها البالغ من تداعيات هذا التصعيد، واستيائها الشديد لوقوع قتلى ومصابين من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء جراء الاستخدام المفرط للقوة.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، فقد شددت مصر على «ضرورة احترام إسرائيل لقدسية الأماكن الدينية، وحق الفلسطينيين في ممارسة الشعائر الدينية في حرية وأمان دون إجراءات تعسفية أو قيود مجحفة، تؤجج مشاعر الاحتقان لدى أبناء الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بأكملها».

ودعت «الحكومة الإسرائيلية إلى تغليب صوت العقل للحيلولة دون انجراف الأوضاع إلى مستنقع خطير يصعب الخروج منه، من شأنه أن يؤدي إلى وأد الجهود المبذولة لتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية نهائية وعادلة للقضية الفلسطينية».