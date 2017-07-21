﻿حزب الحركة الوطنية: لو قرر شفيق الترشح للرئاسة سيعلن ذلك من مطار القاهرة

القاهرة ـ « القدس العربي»: في موقف يمثل أول إعلان رسمي بشأن ترشح الفريق أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مصر العام المقبل، أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الفريق أحمد شفيق رئيس الحزب، إذا ما قرر الترشح، سيعلن ذلك من أرض مصر.

وأضاف في بيانه: «الفريق سبق وقال مراراً وتكراراً، إنه إذا ما قرر الترشح للانتخابات الرئاسية فسوف يشرفه الإعلان عن ذلك من فوق الأرض المصرية وليكن في مطار القاهرة الدولي الذي شهد باكورة نشاطه وانخراطه في العمل المدني منذ أكثر من ستة عشر عاماً».

وتابع الحزب في بيانه:»الفريق شفيق رجل خدم الدولة المصرية سنوات طويلة وحارب من اجلها دفاعاً عن ترابها لذا فهو من أكثر الناس ادراكاً لمعنى الوطن وقيمة الأرض وأكثرهم وعياً بطبيعة شعب مصر ماذا يرفض، وماذا يقبل».

وجاء البيان ردا على معلومات ترددت بشأن عزم شفيق، بشكل نهائي، الترشح للانتخابات الرئاسية 2018، وأنه سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية من لندن، وليس أبو ظبي؛ لأنه يظن لو أعلن ترشّحه من أبو ظبي سيضع الإمارات في حرج، لذلك قرّر إعلان خوضه الانتخابات من بريطانيا.

ويشن إعلاميون وسياسيون محسوبون على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، هجوما على الفريق أحمد شفيق، ما دعا خالد العوامي، المتحدث الرسمي لحزب الحركة الوطنية المصرية الذي يرأسه الفريق أحمد شفيق، لإصدار بيان قبل أيام، انتقد فيه تصريحات حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق، الذي قال فيها إن الفريق أحمد شفيق لم يستطع قيادة البلاد لبر الأمان عندما كان مسؤولاً، وإن الفريق لن يستطيع أيضاً قيادة البلاد خلال الفترة المقبلة.

واعتبر العوامي أن مثل هذه التصريحات تمثل طعنا غير مقبول في شخص رئيس الحزب، مشدداً على أن الفريق شفيق ليس بحاجة لشهادة من قِبل الدكتور حمدي السيد كي يثبت قدراته كرجل دولة من عدمه.