﻿حركة «حسم» تتبنى هجوماً ضد الشرطة المصرية وتعلن عودة المنفذين سالمين

القاهرة ـ « القدس العربي»: تجمهر أهالي قرية الروضة في مركز طلخا في محافظة الدقهلية، أمس الجمعة، في مدخل القرية لاستقبال جثمان المجند عصام صبري المتولي حامد الدميري، الذي أصيب بطلق ناري إثر هجوم مسلح على سيارات للشرطة في محافظة الفيوم، أول أمس، وتوفي بعد ذلك، في وقت تبنت «حركة حسم» العملية.

وأكد أهالي القرية أن القتيل هو أصغر أشقائه، ووالده متوفى، وكان عاملا في مكتب الشؤون الاجتماعية في طلخا، وله شقيقان وأخت متزوجة، وأم مريضة.

وطالبوا بتعيين شقيقي القتيل لمساعدة أسرته، مؤكدين أن «ذلك أقل ما يمكن تقديمه لهم، تكريما لروحه الطاهرة، وإطلاق اسمه على أحد مباني القرية الحكومية».

وهاجم مسلحون مساء أول أمس الخميس، سيارة شرطة في دورية أمنية في الطريق الدائري في مدينة الفيوم، جنوب مصر، وأطلقوا عليها وابلاً من الأعيرة النارية، وفروا هاربين ما أسفر عن مقتل الدميري وإصابة 3 آخرين.

وتلقى مدير أمن الفيوم، خالد شلبي، إخطارا بهجوم مسلح على سيارة شرطة في الطريق الدائري عند مدخل مدينة إطسا التابعة لمحافظة الفيوم، مما أسفر عن مقتل المجند «عصام صبري المتولي»، وإصابة 3 آخرين هم محمود جمال، وإبراهيم عبد الفتاح، وشريف الجريحي.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها العميد حسام فوزي، مدير المباحث، أن مسلحين ملثمين يستقلان دراجه بخارية من دون لوحات معدنية هاجما سيارة شرطة كانت قادمة من معسكر قوات الأمن أثناء مرورها بالطريق الدائري عند مدخل مدينة إطسا، وأطلقوا عليها وابلًا من الأعيرة النارية من أسلحة آلية، ما أسفر عن مقتل المجند وإصابة 3 آخرين.

ونقل القتيل «22 سنة» من مركز طلخا في محافظة الدقهلية، وذلك بعد إصابته بطلق ناري في البطن والقدم إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، والمصابون إلى مستشفى الشرطة في العجوزة في العاصمة المصرية القاهرة، وأعلنت الأجهزة الأمنية تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي بالاشتراك مع فرعي الأمن الوطني والعام لتتبع الجناة والقبض عليهم.

وقالت وزارة الداخلية، أثناء سير 3 سيارات شرطة تابعة لمديرية أمن الفيوم في الطريق الدائري «القاهرة ـ الفيوم»، بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، يستقلها جنود لتغيير الخدمات الأمنية، أطلق المجهولون الأعيرة النارية بكثافة بشكل عشوائي من داخل الزراعات المتاخمة للطريق على السيارة الأخيرة، مما أسفر عن مقتل المجند عصام صابر، وإصابة 3 آخرين.

ولفتت وزارة الداخلية في بيان إلى أن «الأجهزة الأمنية تقوم بتمشيط المنطقة محل الواقعة لضبط مرتكبيها».

وقالت مصادر إن القتيل والمصابين مجندون في إدارة قوات أمن الفيوم، ومعينون في المجموعة القتالية الخلفية للتأمين، مشيرة إلى أن المجند المصاب «شريف الجرايحي» رغم إصابته في الساعد الأيمن إلا أنه استطاع قيادة السيارة المستهدفة تجاه المستشفى العام لإنقاذ بقية زملائه المصابين قبل أن ينقض عليهم المسلحون لتصفيتهم.

وبعد ساعات من الحادث، أعلنت مديرية أمن الفيوم «مقتل 2 من عناصر خلية إرهابية في منزل مهجور في طريق الفيوم الصحراوي».

وقالت إن «القوات حاصرت مكان اختباء الإرهابيين، وأثناء محاولة إلقاء القبض عليهما، بادرا بإطلاق الأعيرة النارية على القوات التي بادلتهما إطلاق النار، ما أدى إلى مقتلهما».

وأشار البيان إلى أن «معلومات وردت عن تردد عدد من العناصر المسلحة المتورطة في أحداث العنف والتخريب بنطاق محافظة الفيوم، على منزل مجهول في طريق مصر الفيوم الصحراوي في قرية فانوس».

وأضاف: بتقنين الإجراءات القانونية، أعدت مأمورية ضمت ضباط البحث الجنائي والأمن الوطني مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن المركزي، عدة أكمنة ثابتة ومتحركة بالطرق المؤدية للمنزل، وحال مشاهدة تلك العناصر للقوات بادرت بإطلاق النار تجاه القوات التي بادلتها إطلاق النيران، ما أسفر عن مقتل محمد سعيد عبد الباسط محمود حاصل على معهد فني تجاري ومقيم في محافظة الجيزة، وضبط في حوزته بندقية آلية مطموسة الأرقام، وأحمد إيهاب عبد العزيز، طالب في كلية أصول الدين في جامعة الأزهر، مقيم في محافظة الشرقية، وضبط بحوزته مسدس».

وأوضح البيان أن «إرهابيا ثالثا تمكن من الهرب إلى منطقة صحراوية متاخمة، وضبطت قوات الشرطة أعيرة نارية مكان اختباء الإرهابيين»، وتم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثتين إلى المشرحة، وتمشيط المنطقة للبحث عن العنصر الهارب.

وأعلنت حركة «سواعد مصر» المعروفة باسم «حسم» تنفيذها عملية الفيوم، و«عودة منفذي العملية لقواعدهم بسلام».

وقالت في بيان نشرته أمس الجمعة، إن العملية تأتي في إطار الرد على ما وصفتها بـ«جرائم ميليشيات الانقلاب من عمليات تصفية المختفين قسريا بدعوى انتمائهم للمقاومة، وإلى شهداء الحرية والكرامة ممن اغتالتهم يد الغدر والخيانة، وإلى الصامدين الثابتين على أرضهم المدافعين عن حقوقهم خاصة في الوراق وسيناء».

وهددت الحركة، التي تبنت العديد من العمليات ضد قوات الأمن المصري، بالمزيد من العمليات التي وصفت سببها بأنها لـ»الثأر لكل شهداء الشعب».

وتصنف أجهزة الأمن المصرية حركة «حسم» ضمن التنظيمات الإرهابية، وتتهم جماعة الإخوان المسلمين بالمسؤولية عن تلك الحركة المسلحة.

وعقب إطاحة قادة الجيش المصري، في 3 يوليو/تموز 2013 بأول رئيس مدني منتخب محمد مرسي، ومقتل المئات من المحتجين المؤيدين لمرسي في مواجهات مع الأمن، ظهرت عدة حركات احتجاجية، أعلنت عن حمل السلاح في مواجهة النظام، وتبنت لاحقاً المسؤولية عن عدة هجمات.

وتبرأت جماعة «الإخوان المسلمين» في أكثر من مناسبة من جماعات العنف، مؤكدة أن نهجها سلمي في الاحتجاج على الإطاحة بمرسي التي تصفها بـ«الانقلاب».