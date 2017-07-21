﻿هجمات لتنظيم «الدولة الإسلامية» في الموصل وكركوك والأنبار

بغداد ـ «القدس العربي» ـ وكالات: أعلنت الشرطة العراقية، أمس الجمعة، أن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب خمسة آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها تنظيم «الدولة الإسلامية»، خلال محاولتهم الهرب من قضاء الحويجة، الذي يخضع لسيطرة التنظيم إلى مدينة كركوك، شمالي بغداد.

وقال مصدر في قيادة شرطة كركوك إن «عبوة ناسفة زرعها تنظيم داعش في ناحية الرياض غربي كركوك استهدفت عوائل هاربة من قضاء الحويجة، مما أدى إلى مقتل طفلين وامرأة وإصابة ثلاثة أطفال وامرأتين».

وتخضع مناطق جنوب وغربي مدينة كركوك لسيطرة «الدولة» منذ حزيران /يونيو عام 2014.

كذلك، قال ضابط في الشرطة العراقية في محافظة الأنبار (غرب)، أن جنديا في حرس حدود، قتل بهجوم لـ»الدولة» على مقر أمني شرق منفذ الوليد الحدودي مع سوريا.

وأوضح النقيب أحمد الدليمي، أن «تنظيم الدولة شن هجوما على مقر سرية قوات حرس الحدود (تابعة للداخلية)، شرقي منفذ الوليد الحدودي مع سوريا غربي الأنبار».

وأضاف أن «الهجوم كان بواسطة عشرات الإرهابيين مدججين بالأسلحة وحدثت مواجهات واشتباكات عنيفة بين القوة المتواجدة في مقر السرية ضد عناصر التنظيم المهاجمين، أسفر عن مقتل جندي في حرس الحدود، فضلا عن مقتل ثلاثة من الدولة».

وأكد الدليمي، أن «عناصر داعش انسحبوا بعد تكبدهم خسائر مادية وبشرية إلى عمق الصحراء شمال غرب الأنبار التي تعتبر أهم معاقل التنظيم ومخابئهم هناك».

ويشن التنظيم هجمات بين الحين والآخر على القوات العراقية في منفذ الوليد الحدودي مع سوريا، والمناطق المحيطة بها، وغالبا ما توقع تلك الهجمات خسائر مادية وبشرية بين صفوف القوات العراقية.

في الموازاة، ذكر أمر فوج صقور الصحراء، العقيد شاكر عبيد الريشاوي، أن قواتهم تصدت لهجوم شنه عناصر من تنظيم «الدولة» على مقر اللواء 15 لحرس الحدود.

وقال الريشاوي في تصريحات تلفزيونية إن «مجموعة من عناصر تنظيم الدولة قامت أمس بشن هجوم على مقر اللواء 15 حرس الحدود والذي يبعد 30 كم عن مفرق طريبيل ـ التنف شمالا قرب الاذاعة».

وأضاف، أن «قوات حرس الحدود تمكنت من صد الهجوم وان جنديا من قوات الحرس اصيب فقط، خلال الاشتباك مع عناصر التنظيم».

وفي الموصل، قال مصدر عسكري عراقي، إن قوات الأمن اعتقلت «وزير زراعة تنظيم الدولة « في الجانب الغربي من المدينة.

وأوضح الملازم أول في الجيش، نايف الزبيدي، إن «مفارز من الأمن الوطني (المرتبط برئاسة الوزراء) اعتقلت العراقي فلاح الراشدي، الذي يشغل منصب وزير الزراعة في تنظيم الدولة».

ولفت إلى أن «الاعتقال تم خلال عملية أمنية بنيت على معلومات استخباراتية»، بينما لم يصدر بياناً من الجهات العراقية الرسمية بهذا الخصوص.

وفي شأن متصل، قال النقيب في الجيش جبار حسن، إن عناصر «داعش» هاجموا امس موقعًا لـ«الحشد الشعبي» قرب منطقة تل الزلط، غربي الموصل.

ولفت إلى أن «الهجوم أدى إلى إصابة عنصر من الحشد (قوات شيعية تابعة للحكومة) وقتل العديد من عناصر داعش (لم يوضح العدد)».

وأعلنت الحكومة تحرير الموصل، في 10 يوليو/تموز الجاري، بعد معارك عنيفة، استمرت نحو 9 أشهر، بمعاونة التحالف الدولي لمحاربة «الدولة»، الذي تقوده الولايات المتحدة.

وعثرت قوة من الشرطة الاتحادية، على سجن لتنظيم «الدولة» في منطقة الدواسة في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

وذكر قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد، شاكر جودت، في تصريح صحافي أن «قوات من الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية، عثرت على سجن للتنظيم المتشدد في منطقة الدواسة يستخدم للتحقيق مع المعتقلين المدنيين».

إلى ذلك، طالب المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني في خطبة أمس الجمعة السلطات العراقية بـ«عدم الاساءة» للمعتقلين، إثر سيطرة القوات العراقية على مدينة الموصل وإخراج مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية» منها.

وقال أحمد الصافي ممثل السيستاني في خطبة ألقيت في مرقد الامام الحسين في كربلاء «نحن نعيش استعادة الأراضي التي اغتصبها داعش والانتصارات التي سطرها الأخوة المقاتلون بجميع اصنافهم ومسمياتهم».

وتابع «نؤكد على ضرورة التعامل الحسن مع الذين يتم اعتقالهم وعدم الاساءة اليهم «.

وأضاف أن «الإساءة اليهم جريمة في الشرع والقانون واساءة إلى ارواح الشهداء الابرار بل يتعين ان يحالوا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم من غير تعسف».

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد شدد في كلمة ألقاها الاربعاء، على تطبيق القانون بحق مرتكبي الجرائم والمتعاونين مع عناصر «الدولة» وعدم المساس بغيرهم.

وتنفذ القوات الأمنية إجراءات تشمل تدقيق الاسماء وجمع المعلومات عن جميع النازحين من أهالي الموصل، بهدف منع تسلل مقاتلي التنظيم وملاحقة عناصر تعاونوا معهم. ووجهت منظمة «هيومن رايتس ووتش» للدفاع عن حقوق الإنسان انتقادا شديدا في 13 تموز/يوليو للسلطات العراقية بشأن مخيم برطلة الذي تجري ازالته، وقالت إنه «يتعين على السلطات العراقية ان لا تعاقب عائلات بأكملها جراء تصرفات ذويهم»، وفقا للمى فقيه المسؤولة في هذه المنظمة.