﻿وثيقة رؤية موحّدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان: رفض التوطين و«أنسنة» الإجراءات الأمنية حول المخيمات وحق اللاجئين في العمل المدني

بيروت ـ «القدس العربي» : «رفض التوطين والتأكيد على حق العودة، إنهاء السلاح خارج المخيمات ومعالجته داخلها، أنسنة الإجراءات الأمنية حول المخيمات، وحق اللاجئين في العمل المدني» أبرز العناوين التي تضمنتها الوثيقة التي أطلقت «مجموعة العمل حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان» تحت عنوان «رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان»، من السراي الحكومي برعاية رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري وحضور عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الاحمد، ممثل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو العردات، وممثل حركة «حماس» أحمد عبد الهادي، ممثل «الحركة الإسلامية» الشيخ عبد الله حلاق.

واعتبر رئيس لجنة الحوار اللبناني -الفلسطيني حسن منيمنة «أن صوغ وثيقة مشتركة يساعد الحكومة على اعتماد استراتيجية وطنية مستمرة ومستقرة تساهم في علاج مشكلات هذا اللجوء القديمة والمتجددة، وتعمل، في الوقت نفسه، على تحسين أوضاع اللاجئين. وبناء عليه، فإن اللجنة تكونت من النواب: علي فياض عن «حزب الله»، عمار حوري («تيار المستقبل»)، سيمون ابي رميا («التيار الوطني الحر»)، الوزير السابق طوني كرم («القوات اللبنانية»)، محمد جباوي حركة («أمل»)، الدكتور بهاء ابو كروم (الحزب التقدمي الاشتراكي)، والمحامي رفيق غانم عن حزب الكتائب».

وأكد : «ان اللجنة عقدت على امتداد عامين اجتماعات متواصلة بلغت أكثر من 50 اجتماعاً تميّزت بنقاش هادئ وموضوعي عن قضية كانت في صلب الانقسام والاحتراب اللبناني، وقد توصلت بداية إلى وضع خمس توصيات رفعتها إلى رئيس الحكومة السابق تمام سلام تناولت تفعيل القانونين 128 و129 حول شروط افادة اللاجئين من صندوق نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي وشروط عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتوصية ثالثة تتعلق بتنظيم العلاقة مع «الاونروا»، ورابعة بتنفيذ تعداد شامل للاجئين الفلسطينيين في لبنان ينهي تضارب الارقام والتقديرات. اما التوصية الأخيرة فنصت على ضرورة تطوير هيكلية مهمات لجنة الحوار وتفعيل دورها.اما المرحلة الثانية من عمل مجموعة العمل فركزت على هدف التوصل إلى صوغ نص لبناني مشترك حول قضايا اللجوء الفلسطيني».

وأشار إلى « ان الأطراف دخلوا متباينين إلى الحوار، لكن المواقف لم تكن حادة بفعل التطور والاعتراف الذي حققته القضية الفلسطينية لبنانياً وعربياً ودولياً، واعلان الاخوة الفلسطينيين انهم ضيوف على لبنان وليسوا طرفاً في خلافات اللبنانيين وان مشروعهم الوحيد فيه هو عودتهم إلى ديارهم وتحسين أوضاعهم حتى تحقيق ذلك».

وتوقف عند «منهج الحوار الذي اعتمد عرض الآراء بموضوعية، والتفاعل مع كل الطروحات للوصول إلى مشتركات تعبر عن تبلور اقتناعات الأفرقاء وعلى العمل الهادئ بعيداً من الإعلان والاعلام».

ووصف «الموافقة على الوثيقة بأنها تعبّر عن اقتناع تام لدى مختلف الأطراف، ما يشكل أساساً يمكن البناء عليه لبلوغ تحقيق استراتيجية وطنية في التعامل مع قضايا اللاجئيين الفلسطينيين في لبنان»، وشدد على ان «مجموعة العمل تصرفت بسمؤولية عالية انطلاقاً من اقتناعها بضرورة مضاعفة الجهد لمعالجة المشاكل الملحة للاخوة اللاجئين، من خلال توفير الحقوق الإنسانية والمعيشية لهم وتحسين أوضاع الحياة والبيئة في المخيمات».

وتوقف «عند مشروع التعداد الشامل الذي باشرته لجنة الحوار تنفيذاً لتوصيات مجموعة العمل، ويتولاه جهازا الاحصاء المركزي اللبناني والفلسطيني باشراف اللجنة»، فوصفه بأنه «انجاز بالغ الاهمية وضرورة لبنانية وفلسطينية».

الوثيقة

وقدم الخبير في «الاسكوا» عضو فريق الميسرين اديب نعمة عرضاً لما تضمنته الوثيقة، حيث دعت إلى «العمل على ضرورة تناول مسألة رفض التوطين بشكل شامل وغير مجتزأ، وهذا الموقف يستند إلى مقدمة الدستور وينطلق من الحرص على المصالح اللبنانية العليا، ويتكامل ذلك مع التزام اللبناني دعم حق العودة وسائر الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني عموماً وقضية اللاجئين خصوصاً كأحد موجهات سياسة لبنان الخارجية وانتمائه العربي».

وشمل الحوار التوافق على «الأبعاد السياسية والاجتماعية الثقافية والمعيشية الحياتية للتوطين وكذلك دور الدولة في ادارة المخيمات، على ألا يقتصر ذلك على البعد الامني، بل يشمل البعد السياسي والخدماتي والحقوقي، على ان تتم هذه الادارة بالتفاعل مع «الأونروا» واللجان التمثيلية، وتقويم عمل اللجان الشعبية في المخيمات، وتوحيد المرجعتين اللبنانية والفلسطينية وتنظيم العلاقة بينـهما على أسـس سليـمة».

وأكدت الوثيقة «حق اللاجئين في العمل المدني بما فيه تأسيس الجمعيات لتنمية المجتمع وترسيخ الهوية الوطنية الفلسطينية بما يخدم لبنان واللاجئين الفلسطينيين على ارضه». ودعت إلى «علاج إجراءات تقييد الجمعيات المدنية المستقلة وذات التوجهات الحقوقية والخدماتية المفيدة».

وفي مجال الأمن، اعتبرت الوثيقة ان «وثيقة الوفاق ومقررات هيئة الحوار هي الإطار والأساس للتعامل مع البعد السيادي والامني انطلاقاً من حق لبنان الذي لا جدال فيه في بسط سلطة دولته». واكدت المجموعة «انهاء وجود السلاح خارج المخيمات ومعالجته داخلها، مع تأكيد مسؤولية الدولة والتزامها حماية المخيمات الفلسطينية من أي اعتداء مع ضرورة توحيد وأنسنة الإجراءات الأمنية حول المخيمات وعلى مداخلها وتوحيد الجهة المرجعية اللبنانية».

ووصفت المجموعة «رفض التوطين وحق العودة بأنهما وجهان مترابطان للموقف اللبناني والفلسطيني». ودعت لبنان إلى «استخدام علاقاته وطاقاته السياسية والدبلوماسية لدعم حق العودة وقيام الدولة الوطنية الفلسطينية».

واعتبرت الوثيـقة ان «هناك أهـمية لبقاء وكالة «الاونروا» في عملها الاممي كشاهد دولي، وتأمين موازناتها الملحة والتعاون معها وتنظيم علاقتها مع الدولة اللبنانية ما يحقق الانسجام والتخطيط المشترك، وينعكس ايجابا على حياة اللاجئين».

وختاماً، أعلنت المجموعة «التضامن الكامل مع الاخوة الفلسطينيين شعباً وسلطة وقضية ولاجئين في مقاومة الاحتلال، والعمل معهم على اقتراع حقوقهم الوطنية المشروعة، والسعي الدؤوب إلى تنقية العلاقات اللبنانية من الآثار السلبية للمراحل السابقة، ودعوة الحكومة اللبنانية إلى إطلاق مسار صياغة سياسة وطنية متكاملة وثابتة تجاه اللاجئين وقضاياهم تعبيراً عن وحدة المصالح المشتركة».

وقدم أعضاء مجموعة العمل ممثلو الكتل والأحزاب السياسية شهاداتهم عن «الحوار وما تخلله من نقاش هادئ ورصين توصل بهم إلى صوغ هذه الوثيقة كتسوية تفتح على تسويات أكثر تقدماً وتصب في مجرى تكريس سيادة لبنان ومؤسساته على المخيمات والتجمعات الفلسطينية بالتعاون مع المجتمع الفلسطيني وممثليه وتحسن أوضاع الحياة وظروفها».