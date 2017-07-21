﻿قيادي من أحرار الشام لـ «القدس العربي»: سيناريو يحاكي «الموصل» في انتظار إدلب… وخارطة عسكرية جديدة

دمشق – «القدس العربي»: تشهد محافظة إدلب شمال سوريا، معارك كر وفر وفرض نفوذ وسيطرة بين هيئة تحرير الشام وهيئة أحرار الشام الإسلامية، أفضت إلى انقسام الشارع السوري والفصائل العسكرية المعارضة ما بين مشارك بالاقتتال ومحايد يدعو إلى حقن دماء الأبرياء، والحفاظ على آخر معاقل الثورة وآخر موطن للثوار.

وفي هذا الصدد، قال القيادي لدى «حركة أحرار الشام الإسلامية» حسام سلامة في تصريح خاص لـ»القدس العربي» بخصوص الاقتتال الدائر في محافظة إدلب: إن المعركة الآن ليست بين تحرير الشام وأحرار الشام، بل هي الثورة والإرادة الشعبية من جهة وبين الأجندات الهادمة والمخربة، حيث قال: إن ما يحصل واضح للعيان، فالجولاني ما هو إلا تلميذ البغدادي، يحملان المشروع نفسه، وما اختلفوا إلا على السلطة وتنافس الرئاسة، ويختلفون بدرجة التقية.

وأضاف القيادي، أن المعركة اليوم ليست بين الأحرار والنصرة أو فتح الشام، بل انها معركة بين الثورة وإرادة الشعب الحر من جهة، وبين أكبر عامل هدم داخلي لإرادة الشعوب ورغبتهم في التحرر من قيود وربقة الاستعباد.

وحول سؤاله عن مستقبل إدلب والى أين تتجه في ظل هذه الظروف القاسية والاقتتال الداخلي، قال المتحدث لـ»القدس العربي»: «إنها تتجه إلى المجهول» وعن وجود مفاوضات تهدئة لحل الأزمة واحتوائها قال إن هناك «مساعي مشايخ لا يسمع لهم الجولاني ومن معه».

وأجاب القيادي حسام سلامة، حول تغير الخريطة العسكرية جراء الهجوم الأخير الذي تشنه تحرير الشام، أن «مآلات القتال لم تحسم بعد ولكن يقيناً لن تكون الخريطة قبل هذا الاقتتال كما هي بعده، وستكون آثار النتائج على الخريطة العسكرية والسياسية، بل على كل المستويات» حسب رأيه.

وتوقع المتحدث بأن سيناريو مخيفا ينتظر محافظة إدلب في حال فرضت هيئة تحرير الشام سيطرتها على المنطقة، قائلاً: «في حال سيطرة جماعة الجولاني لا قدر الله غالب الأمر أن تجربة الموصل ستتكرر في إدلب، وسيعاد إنتاج النظام، وتكون الثورة المضادة قد نجحت بتنفيذ الجولاني».

من جهة ثانية، أوضح مسؤول منطقة «جبل الزاوية» لدى هيئة تحرير الشام الدكتور حسام أبو عمران، في تصريح لوكالة «إباء» الناطقة باسم الهيئة حول سبب الاقتتال الدائر، حيث قال: «بالبداية علينا توضيح أسباب المشكلة الأخيرة وجذورها، فقد رفعت مجموعة «أبو حفص إبلين» التابعة لحركة أحرار الشام العلم الذي تبنته الأحرار مؤخراً في العديد من الأماكن في قرية إبلين بجبل الزاوية، وفي الوقت نفسه كنا قد رفعنا راية التوحيد على خزان مياه القرية، ليرسل «أبو حفص» مجموعة ومعها رشاشات متوسطة ويرفعوا العلم بجانب راية التوحيد، وكان هناك اثنان من الهيئة فقط، فحصلت بينهما ملاسنة وتطورت بعدما قام عناصر الأحرار بتجريد الأخوين من سلاحهما والرماية على أحدهما وإصابته برجله، الأمر الذي شهد تصعيداً من قبل الطرفين وأدى إلى معارك ضارية، أسفرت عن مقتل عشرات المدنين وعدد من المقاتلين من كلا الجانبين».

ووجهت هيئة تحرير الشام عبر حسابها الرسمي الخميس، نداءً إلى جنود وقادة أحرار الشام في معبر «باب الهوى» قالت فيه «نداء إلى إخواننا من جنود أحرار الشام في معبر باب الهوى كل من يخرج منكم إلى إخوانه له منا الأمان، ويعود إلى بيته سالماً لا يمس بسوء، له ما لنا وعليه ما علينا، وإلى إخواننا في قيادة أحرار الشام، اخرجوا لإخوانكم معززين مكرمين، فلكم منا الأمن والسلامة، ثم نجلس بعدها جلسة للخروج بمشروع يوحدنا وينقذ ثورتنا ويصحح مسارها بالاتجاه الصحيح»، حسب البيان.

فيما أكدت مصارد أهلية من إدلب لـ»القدس العربي»، أن الاقتتال مستمر ولا أفق قريب أو بوادر حل في ظل استخدام جميع أنواع الأسـلحة.

وقال ضابط منشق عن النظام من محافظة إدلب فضّل حجب هويته لأسباب وصفها بالامنية في لقاء خاص مع «القدس العربي»، إن ما يجري في إدلب الآن هو تحرير المحرر، وما تفعله اليوم هيئة تحرير الشام هو نسخة عما فعله قبلها تنظيم الدولة، انه تفيذ لأجندات النظام الذي يعتبر أول الرابحين من هذه العمليات، ومعه كل أعداء الثورة، والخاسر الوحيد هي الثورة والشعب السوري، ومستقبل سوريا.

وأضاف: أن المقدمات الخاطئة تؤدي إلى نتائج خاطئة فإن كانت هيئة تحرير الشام ترغب في مراجعة مسارها، فلتنظر إلى أين وصلت، فإن كانت قد وصلت إلى الهدف المحدد فإن طريقها كان صحيحاً، وان وصلت إلى غيره فلتعلم ان مقدماتها كانت خاطئة، وانها تسير بنفسها وبالمنطقة نحو الهاوية، فمن رغب في تخريب موطن الثوار وتشتيتهم لا يمكن أن ينصف في خندق الثوار، وليتأكد أين يتخندق.