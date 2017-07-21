﻿مواجهات البقاء تشتد بين «فتح الشام» و «أحرار الشام» في إدلب وتسقط 65 قتيلاً بينهم 15 مدنياً

عواصم ـ وكالات: اشتدت حدة الاقتتال في محافظة ادلب (شمال غرب) بين جماعة جهادية نافذة وفصيل مقاتل رئيسي ليل الخميس الجمعة، وتوسع ليصل إلى احد المعابر الحدودية، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس والمرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الجمعة.

واسفرت المعارك الجارية بين الجهاديين في هيئة تحرير الشام، التي تضم فصائل عدة أبرزها جبهة فتح الشام ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، وحركة احرار الشام عن مقتل 65 شخصاً على الاقل بينهم 15 مدنياً. وكانت الاشتباكات قد اندلعت في وقت سابق من هذا الاسبوع وسرعان ما انتشرت في هذه المنطقة التي تعد أحد معاقل الفصائل المقاتلة.

واتسعت رقعة الاشتباكات لتشمل مناطق عدة من محافظة ادلب، بما في ذلك داخل معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، الذي كان يخضع لسيطرة حركة أحرار الشام الكاملة. وسبق للجانبين ان تحالفا بشكل وثيق وشكلا نواة «جيش الفتح» الذي سيطر على معظم محافظة إدلب في عام 2015. الا ان حدة التوتر ارتفعت بين الفصيلين منذ مدة واندلعت الاشتباكات الأخيرة اثر خلاف حاد واستفزازات متبادلة مردها إلى رغبة كل طرف برفع رايته في مدينة إدلب، مركز المحافظة. ويغلب على هيئة تحرير الشام عناصر جبهة فتح الشام التي غيرت اسمها بعد ان كانت تدعى جبهة النصرة، وتمثل ذراع تنظيم القاعدة في سوريا.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان «المعارك تدور الان داخل المعبر الذي تحول إلى ساحة معركة واصبحت هيئة تحرير الشام تسيطر على جزء منه وحركة أحرار الشام على الجزء الآخر». واسفرت المعارك منذ الثلاثاء، حسب المرصد، عن مقتل 65 شخصا بينهم 15 مدنيا، في عدادهم اربعة أطفال.

وتمكن مراسل فرانس برس في المحافظة من سماع اصوات الاشتباكات خلال الليل وساعات الفجر الأولى بالقرب من بلدة رام حمدان الواقعة شرق المحافظة، يتخللها انفجارات عنيفة واصوات للأسلحة الثقيلة.

وفي موازاة هذه الاشتباكات خرجت تظاهرات متفرقة ضد هيئة تحرير الشام في بلدات عدة في المحافظة، طالبت بعضها بوقف المعارك فيما طالبت اخرى بخروج «تحرير الشام». وقتل ناشط اعلامي وجرح اخر عندما أطلق الجهاديون النار على المتظاهرين في مدينة سراقب يومي الاربعاء والخميس.

واظهرت مقاطع فيديو تداولتها مواقع للتواصل الاجتماعي تظاهرات تطلق هتافات معادية لهيئة تحرير الشام قبل ان تسمع اصوات إطلاق النار. وقد اقام الجانبان نقاط تفتيش جديدة، ومكث السكان في منازلهم خوفا من وقوعهم ضحية الاشتباكات.

«تداعيات أستانا»

ويرى محللون ان اعمال العنف هذه اندلعت إثر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ايار/مايو في أستانا، عاصمة كازاخستان، والذي ينص على ايجاد «مناطق تخفيف التصعيد» في سوريا من أجل إنهاء النزاع بين النظام والمعارضة.

ويشمل الاتفاق الذي ابرمته روسيا وإيران، حلفاء النظام السوري، وتركيا، التي تدعم الفصائل المقاتلة، محافظة إدلب. وعارضت هيئة تحرير الشام الاتفاق كونه يدعو كذلك إلى مواصلة الحرب ضد الجماعات الجهادية مثل جبهة فتح الشام وتنظيم الدولة الإسلامية. وأوضح المحلل العسكري في مركز عمران الذي يتخذ من اسطنبول مقراً له، نوار اوليفر «عندما تضمنت مناطق تخفيف التصعيد محافظة إدلب (…) شعرت هيئة تحرير الشام بأن الحرب قد شنت ضدها».

وقال سام هيلر المتخصص بالشأن السوري في مؤسسة «ذي سنتوري» «نحن امام فصيلين مقاتلين يتناحران من اجل السيطرة على محافظة ادلب». واضاف «مهما كانت الخلافات العقائدية بينهما، فقد تفاقمت بسبب المحادثات في أستانا وبسبب الشائعات، لا بل بسبب الواقع بوجود اتفاق اوسع موجه ضد «تحرير الشام».

ويرى اوليفر ان المعارك تشكل فرصة لكلا الطرفين من اجل السيطرة على المزيد من المناطق بما في ذلك المركز الحدودي الذي يعد مصدرا لجني الضرائب. واشار إلى «انها محاولة من كل فصيل لبسط نفوذه على مناطق جديدة».

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ منتصف آذار/مارس 2011 بمقتل أكثر من 330 الف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

قتلى حزب الله

لقي العشرات من مقاتلي حزب الله اللبناني حتفهم في مواجهات مع فصائل المعارضة السورية في منطقة القلمون على الحدود السورية اللبنانية في ريف دمشق الشمالي الغربي أمس الجمعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم سرايا الشام التابعة للجيش السوري الحر عمر الشيخ لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «قتل أكثر من 30 عنصرا من حزب الله اللبناني الذي بدأ صباح اليوم الهجوم على جرود عرسال وفليطة في منطقة القلمون، حيث أوهم الثوار عناصر الحزب بأن المقرات أصبحت خالية مما دفع عناصر الحزب بالتقدم، ثم شنوا عليهم هجوماً وقتلوا المجموعة المتقدمة بشكل كامل». وأضاف الشيخ أن «حزب الله بعد تكبده هذه الخسارة القاسية، قام بقصف مخيمات اللاجئين السوريين في عرسال بقذائف عشوائية، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة أكثر من 13 آخرين».

لافروف: وجود أمريكي غير شرعي

من جهة أخرى قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة لا تكشف عن قواعدها العسكرية في سوريا لأن أنشطتها هناك لا تستند لأي أساس قانوني.

وخلال تصريح للصحافيين في موسكو، أشار لافروف إلى أن الأنشطة التي تقوم بها روسيا في عموم سوريا تأتي في إطار اتفاق متبادل بين البلدين واستدرك بقوله: «أمّا الأنشطة الأمريكية في سوريا، فهي لا تستند لأي أساس قانوني، ولهذا السبب لا تكشف الولايات المتحدة عن قواعدها العسكرية هناك».

بينما أشار لافروف إلى أن الهدف المشترك لكل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، هو مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار السياسي هناك. وتطرق الوزير الروسي إلى الاتفاق الذي توصلت إليه موسكو وواشنطن لوقف إطلاق النار جنوب غربي سوريا، مبينًا أن الأعمال ستكتمل قريبًا بهذا الشأن.

وفي 7 يوليو/ تموز الجاري، أعلن الأردن توصّله مع واشنطن وموسكو، لاتّفاق يدعم وقف إطلاق النار جنوب غربي سوريا. وبدأ العمل بالاتفاق عقب يومين من التوصّل إليه.

محكمة إسبانية تسقط شكوى جنائية ضد قوات الأمن السورية

من جهة أخرى قالت المحكمة العليا في إسبانيا امس الجمعة إنها ستسقط شكوى جنائية أقامتها امرأة ضد أفراد من قوات الأمن والمخابرات السورية طلبا للعدالة من أجل شقيقها وحكمت بأن القضية ليست من اختصاصها.

وكان قاض بالمحكمة العليا في مدريد وافق على التحقيق في الشكوى المقدمة في آذار/مارس في أول قضية ضد قوات الأمن السورية خارج البلاد. لكن هيئة أعلى داخل المحكمة العليا قضت أمس بأنه ينبغي إسقاط التحقيق بعد طعن قدمه الادعاء الإسباني.

وأقامت امرأة إسبانية الدعوى قائلة إن شقيقها اعتقل وتعرض للتعذيب وأعدم في 2013 في مركز بدمشق تسيطر عليه قوات الأمن السورية. ولم يتسن الاتصال بالممثلين القانونيين للمرأة، التي تدعى جويرنيكا (37 عاماً) وتقيم في لندن، للتعقيب.

وأقامت الدعوى بعد أن تعرفت على صورة شقيقها ضمن مجموعة من أكثر من 50 ألف صورة هربها مسؤول بالطب الشرعي السوري إلى خارج البلاد لأكثر من ستة آلاف شخص تعرضوا للتعذيب والتمثيل بجثثهم. وبموجب القانون الإسباني يتولى قاض التحقيق في الاتهامات التي ترد في أي شكوى جنائية قبل الانتقال إلى مرحلة المحاكمة.