﻿واشنطن تشيد بجهود الدوحة في مكافحة الإرهاب وتدعو «دول الحصار» لإنهائه

لندن ـ الدوحة ـ «القدس العربي» ووكالات: أشاد وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، أمس، بالجهود التي تبذلها قطر لمكافحة الإرهاب.

وقال خلال مؤتمر صحافي مع نظيره العماني عقده أمس، إنّ «الولايات المتحدة راضية عن الجهود القطرية لتنفيذ اتّفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، التي وقّعتها الدولتان الأسبوع الماضي».

وطالب تيلرسون الدول الأربع (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) بإنهاء الحصار المفروض على قطر، منذ حزيران/ يونيو الماضي.

وأعرب الوزير عن «أمله» في أن «ترى دول المقاطعة الأربع جهود قطر في مكافحة الإرهاب، كبادرة جيدة لإنهاء الحصار البرّي المفروض من قبلها على قطر».

وبالنسبة لتيلرسون فإن الحصار المفروض على قطر «يؤثّر سلبًا على المواطنين هناك».

وفي السياق، تعرض حساب السفير أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية إلى قرصنة من قبل جهة قراصنة، أطلقوا على أنفسهم «درع المملكة».

ونشر القراصنة تغريدات تسيء لأمير قطر وشعبه.

وتتعرض دولة قطر إلى هجمات شرسة من قراصنة لم يستثنوا الحسابات الشخصية لأهم الشخصيات القطرية، منذ قرصنة موقع وكالةالأنباء القطرية، ونشر «القراصنة» تصريحات كاذبة على لسان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مرورا بقرصنة موقع «الجزيرة» على تويتر، ووصولا إلى قرصنة حسابات الإذاعة القطرية.

ولم تستثن جرائم القرصنة حسابات أهم الشخصيات السياسية والإعلامية.

وتقوم العديد من وسائل الإعلام القطرية والجهات الرسمية والخاصة بحماية مواقعها من هجمات القراصنة الذين يهاجمون مختلف المنابر الإعلامية والسياسية القطرية لمحاولة تمرير ما يشاؤون من تصريحات ومواقف ضد دولة قطر.

وكانت وزارة الداخلية القطرية كشفت عن تحديد موقعين بالإمارات العربية المتحدة تمت من خلالهما عملية اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية.

واتهمت مصر الحكومة القطرية أمس الخميس (20 تموز/ يوليو) بانتهاج سياسة «داعمة للإرهاب» تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي وقالت إن من المشين ألا يحمل المجلس المؤلف من 15 بلدا قطر المسؤولية.

ورفضت الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني مندوبة قطر الدائمة في الأمم المتحدة «الاتهامات التي لا أساس لها» التي وجهها إيهاب مصطفى نائب السفير المصري بالمنظمة بعدما أقر مجلس الأمن قرارا يجدد العقوبات على تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.

وقال مصطفى في جلسة مجلس الأمن «ليس من المعقول أو المقبول أنه في الوقت الذي يقوم فيه مجلس الأمن باعتماد قرارات تبني الإطار القانوني والعملياتي لمكافحة الإرهاب أننا نجد الأنظمة الحاكمة لحفنة من الدول تضرب هذا الإطار بمعاول الهدم وذلك بانتهاكاتها المستمرة لقرارات المجلس بشكل علني… ودون أية خشية من المحاكمة».

وقالت السفيرة القطرية عقب الجلسة «مصر تستغل مقعدها في مجلس الأمن لوضع قضايا لا علاقة لها بأجندة المجلس…إنها تخدم فقط أجندتها المحلية».

وفرضت السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر عقوبات على قطر الشهر الماضي، قائلة إن الدولة الخليجية الغنية بالغاز تمول المسلحين الإسلاميين في المنطقة وهي اتهامات تنفيها الدوحة.

وقال إيهاب مصطفى للمجلس إن النظام القطري «يعتقد أن المصالح الاقتصادية واختلاف التوجهات السياسية تحول دون محاسبته من جانب مجلس الأمن على انتهاكاته لقرارات المجلس».

وتابع يقول «لا يمكن استمرار هذا الوضع المشين… يجب أن تكون قرارات المجلس فعالة وتؤدي إلى وقف أي انتهاك أو خرق لها».

وأي مسعى لفرض عقوبات للأمم المتحدة على قطر سيواجه صعوبات على الأرجح إذ يحتاج إلى موافقة جماعية خلف الأبواب المغلقة لأعضاء مجلس الأمن أو تصويت على قرار وهو ما يستلزم تأييد تسعة أصوات فضلا عن عدم اعتراض أي من الأعضاء الخمسة الدائمين.

واعتبر أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، تعديل قطر قانون مكافحة الإرهاب، خطوة إيجابية للتعامل الجاد مع القائمة الرباعية للإرهاب التي أصدرتها الدول الأربع المقاطعة الدوحة الشهر الماضي.

وقال في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «‏المرسوم القطري بتعديل قانون مكافحة الإرهاب خطوة إيجابية للتعامل الجاد مع قائمة 59 إرهابيا».

وأردف أن تعديل القانون نتيجة ضغط الأزمة، مجددا دعوته لقطر لتغيير توجهها، قائلا: «ضغط الأزمة يؤتي ثماره والأعقل تغيير التوجه ككل».

وأصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الخميس، مرسوما بقانون ينص على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب.

وتضمن «تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب».

كما تم بموجب المرسوم «استحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، وتحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات على أي منهما، وبيان الآثار المترتبة على ذلك، وتثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز».

وتأتي التعديلات الجديدة بعد نحو أسبوع من توقيع قطر وأمريكا، في 12 تموز/ يوليو الحالي، مذكرة تفاهم بينهما لمكافحة تمويل الإرهاب.

كما تأتي التعديلات في وقت تشهد فيه المنطقة أزمة حادة عقب قيام كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 حزيران/يونيو المنصرم، بقطع علاقاتها مع قطر بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً أنها تواجه «حملة افتراءات وأكاذيب».