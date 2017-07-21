﻿الأراضي الفلسطينية تنتفض: 3 شهداء ومئات الجرحى في مواجهات في القدس والمصلون يؤدون صلاة الجمعة حول الأقصى وعند نقاط التماس

رام الله ـ «القدس العربي» : خرج الفلسطينيون في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، في جمعة غضب حقيقية ضد قرار نصب بوابات إلكترونية على أبواب المسجد الأقصى، ورفض حكومة بنيامين نتنياهو التراجع عن القرار، وأدوا الصلوات في شوارع المدينة خاصة منطقة باب الأسباط وشارع صلاح الدين، وعند نقاط التماس في الضفة وغزة.

وتصدت قوات الاحتلال لا سيما في القدس المحتل، للمحتجين وهاجمت المصلين وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. وأسفرت المواجهات التي كانت الأعنف حتى الآن عن استشهاد 3 مقدسيين وجرح أكثر من 200 آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهيد هو القاصر محمد محمود شرف (17 عاما) استشهد برصاص مستوطن في حي رأس العامود في سلوان جنوب المسجد الأقصى. وقالت إن المستوطنً أطلق النار باتجاه شرف في منطقة رأس العامود في المدينة ما أدى إلى إصابته ثم استشهاده بعد وقت قصير. واستشهد الشاب الثاني واسمه محمد أبو غنام برصاص قوات الاحتلال في حي الطور.أما الشهيد الثالث فهو محمد لافي واستشهد في بلدة أبو ديس

والتزم الفلسطينيون بقرار إغلاق مساجد القدس المحتلة والتوجه إلى أقرب نقاط من المسجد الأقصى المبارك، أو الصلاة في الطرقات العامة. وبعد انتهاء الصلاة هاجمت قوات الاحتلال المصلين وحاولت تفريقهم ما أدى إلى اندلاع مواجهات وسقوط عشرات الإصابات وفقًا للهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة القدس. وأطلق مستشفى المقاصد في القدس مناشدة للتوجه بسرعة للتبرع بالدم للجرحى.

وشهدت مدن الضفة الغربية خاصة المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم وعدد من قراها، ومدينة الخليل المحتلة، وحاجز حوارة في نابلس، وطولكرم وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال نصرة للأقصى وأهل القدس الذين يدافعون عنه ويرفضون الدخول للصلاة فيه من خلال البوابات الإلكترونية.

واقتحمت قوات الاحتلال مستشفى الخليل الحكومي، وتحديداً قسم الكلى في المستشفى وفتشوه، قبل أن ينسحبوا.

وأدان وزير الصحة جواد عواد الاعتداء الاحتلالي على حرم المستشفى. وناشد منظمة الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية الوقوف ضد هذه الإجراءات الخطيرة والمتكررة من قبل جيش الاحتلال ضد المستشفيات الفلسطينية. وأكد أن جميع المرافق والمراكز الطبية الحكومية على أعلى درجات التأهب والاستعداد لاستقبال المصابين والحالات الطارئة، التي تنجم عن قمع قوات الاحتلال للمسيرات الرافضة للإجراءات الأخيرة في المسجد الأقصى.

واستبقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صلاة الجمعة بحملة اعتقالات لقيادات ونشطاء مقدسيين بعد اقتحام منازلهم في المدينة.

وأعلنت هيئة الأسرى والمحررين أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من حاتم عبد القادر مسؤول حركة فتح في القدس، وعدنان غيث أمين سر حركة فتح في القدس، وأمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين، وهاني غيث وناصر عجاج وموسى العباسي ومحمد داود أبو الهوى وناصر الهدمي وزهير زعانين.

وأكدت حركة فتح ان اعتقال قياداتها وعناصرها في القدس المحتلة لن يرهبها أو يجعلها تقبل بسياسة الأمر الواقع التي تحاول اسرائيل فرضها في القدس ومحيط المسجد الأقصى، مؤكدة أن الحل يكمن بإزالة نقاط التفتيش الإلكترونية وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا والسماح للفلسطينيين بالدخول الى أماكن عبادتهم ومدينتهم بسلام ومن دون قيود.

وعبرت في بيان رسمي عن رفضها المطلق للإجراءات والقيود الإسرائيلية التي فرضتها أخيرا، وأن القبضة الأمنية ستفشل حتما أمام صمود وعظمة أهلنا وشعبنا في كل مكان وخاصة المقدسيين في العاصمة الأبدية القدس. وأعلنت أن قيادة الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، واللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة «فتح» ولجان الأقاليم في الوطن والخارج هم في حالة انعقاد وعمل بشكل دائم دفاعا عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وكانت إسرائيل قد قررت عبر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر عدم إزالة البوابات الإلكترونية من مداخل الأقصى، وجاء القرار بعد مباحثات ماراثونية، فيما نشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا دعائيا زعم فيه أن «إسرائيل ملتزمة بالحفاظ على الوضع الراهن في الحرم المقدسي وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة». على الجانب السياسي، تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس فور وصوله إلى فلسطين عائدًا من الصين بعد قطع زيارته بسبب أحداث المسجد الأقصى، اتصالا هاتفيا من كبير مستشاري الرئيس الأمريكي ومبعوثه إلى الشرق الأوسط جاريد كوشنير. وطلب الرئيس من الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب التدخل العاجل لإلزام إسرائيل بالتراجع عن خطواتها في المسجد الأقصى المبارك، وبما فيها إزالة البوابات الإلكترونية.

وشدد على أن الأمور في غاية الخطورة، وقد تخرج عن السيطرة ما لم تقم إسرائيل بالتراجع عن إجراءاتها المتخذة في القدس بشكل عام، وفي المسجد الأقصى وعلى بوابته بشكل خاص، محملا في الوقت ذاته الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التداعيات المستقبلية نتيجة الإجراءات التي قامت بها في القدس.

وأعلن الرئيس الفلسطيني أن جلسة طارئة ما بين تنفيذية منظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح ستعقد لبحث تطورات الأمور في القدس المحتلة فيما يتصل بالمسجد الأقصى والوضع في القدس المحتلة وامتداده إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجددت حكومة الوفاق الوطني مطالبتها العالم بالوقوف عند مسؤولياته والتحرك العاجل لوقف التصعيد الخطير في مدينة القدس العربية المحتلة.

وأدان المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود حملة الاعتقالات والملاحقات الاحتلالية في صفوف أبناء شعبنا والتي طالت شخصيات وطنية وقيادية مقدسية.

وطالب بتحرك سريع على مستوى القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، واتخاذ موقف جاد وحازم وفوري لوقف التدهور الذي تقوده سلطات الاحتلال في مدينة القدس العربية المحتلة، وفي مقدمته وقف المساس بالمسجد الأقصى وبأبناء شعبنا في المدينة. مضيفًا ان حكومة الاحتلال ترفض جميع النداءات والمطالبات والضغوطات العربية والدولية والإقليمية لوقف إجراءاتها، وتستمر في سياسة التصعيد الخطير من خلال الإصرار على محاولات تغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى ومدينة القدس العربية المحتلة، وهو الأمر الذي يعد اعتداء صارخا ومرفوضا رفضا قاطعا على أقدس مقدسات العرب والمسلمين، وعلى عاصمة دولة فلسطين التي تعترف بها معظم دول العالم.

وحذر من أن ما تقدم عليه سلطات الاحتلال في مدينة القدس «هو زج بلادنا في أتون الحروب الدينية والطائفية الرهيبة المفروضة على منطقتنا». كما دعا المتحدث الرسمي دول العالم التي تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس التي يبلغ عددها 137 دولة وجاء اعترافها استجابة للقوانين والشرائع الدولية، لأن تقف عند مسؤولياتها حسب نصوص القوانين الدولية في إجبار الحكومة الاسرائيلية على وقف إجراءاتها التصعيدية والخضوع للإرادة الدولية والإقليمية في إرساء أسس السلام والأمن التي تدعو الى إنهاء الاحتلال وتــحقيق حل الدولتين.