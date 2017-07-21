﻿ليفربول يتعاقد مع الظهير روبرتسون من هال

لندن – د ب أ: أعلن ليفربول الإنكليزي، تعاقده مع الاسكتلندي أندي روبرتسون من هال سيتي. ووقع الظهيرر الأيسر (23 عاما) عقدا طويل الأجل مع ليفربول، بعدما اجتاز الفحص الطبي بنجاح. وقال: «للحقيقة أنا مسرور للغاية. كان هناك العديد من التكهنات خلال الاسبوعين الماضيين، لكنني سعيد بإتمام الصفقة، وأصبحت لاعبا في ليفربول». وأضاف: «عائلتي فخورة بما حققته حتى الآن وكلهم فرحون بانتقالي لليفربول. كلنا نتطلع لنكون جزءا من عائلة ليفربول». وخاض اللاعب 57 مباراة مع هال في الدوري الإنكليزي سجل خلالها هدفا وحيدا، وساهم في إحراز أربعة أهداف، وكان أحد أكثر اللاعبين ثباتا في الاداء عندما هبط الفريق الموسم الماضي.

توتنهام يتراجع عن التعاقد مع مدافع إستوديانتس الشاب

لندن – د ب أ: تراجع توتنهام، وصيف بطل الدوري الانكليزي الموسم المنصرم، عن إتمام التعاقد مع خوان فويث، مدافع إستوديانتيس الأرجنتيني. وذكرت شبكة «سكاي سبورتس»، أن الأرجنتيني ماوريسيو بوشيتينو، مدرب توتنهام، أبدى عدم موافقته على ضم اللاعب الشاب. وطالب إستوديانتيس بالحصول على أكثر من ثمانية ملايين جنيه استرليني لرحيل فويث (19 عاما) إلى توتنهام، رغم أنه لم يشارك مع الفريق الأول سوى في ثمانية لقاءات فقط. وكانت العديد من الأندية الأوروبية أبدت رغبتها في التعاقد مع المدافع الصاعد، بينها باريس سان جيرمان والإنتر وروما.

لاعب أرجنتيني يفسخ عقده مع ناديه بسبب تهديدات بالقتل!

بوينس آيرس – د ب أ: فسخ اللاعب الأرجنتيني لياندرو دياز عقده مع سان مارتن دي توكومان، الذي ينشط في الدرجة الثانية بالأرجنتين، بعدما تلقى تهديدا بالقتل اثر نشره صورة على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها وهو يقبل قميص أتلتيكو توكومان المنافس التقليدي العنيد للفريق. وقرر دياز ألا يلعب لدي توكومان الذي تعاقد معه مؤخرا استعدادا للموسم المقبل. واعتبر المهاجم دياز أن «سلامته وأمن عائلته في خطر» بعد تلقيه تهديدا بالقتل من مجهولين. ورد دياز (25 عاما)، الذي لعب في الماضي لأتلتيكو توكومان بين 2014 و2015، على انتقادات الجماهير قائلا: «لم أتوقع أبدا أن أتعرض لموقف كهذا». وأوضح أنه تلقى تهديدات تتعلق بمنزل والدته الذي كان يعيش فيه في توكومان ولهذا اضطر للسفر إلى العاصمة بوينس آيرس. وأشارت تقارير إلى أن اللاعب قد ينتقل إلى فيراكروز المكسيكي بعدما فسخ عقده مع سان مارتن.

أوبرتان جناح مانشستر يونايتد السابق ينضم إلى ليفسكي صوفيا

صوفيا – رويترز: أعلن ليفسكي صوفيا البلغاري تعاقده مع غابرييل أوبرتان جناح مانشستر يونايتد ونيوكاسل السابق لمدة عامين. وانضم اللاعب الفرنسي البالغ 28 عاما إلى يونايتد من بوردو في 2009 لأربع سنوات، لكنه خاض 14 مباراة فقط في الدوري قبل الانتقال إلى نيوكاسل في اغسطس/ آب 2011. ولعب 77 مباراة مع نيوكاسل، لكن اصابات في الفخذ والعضلات الخلفية عرقلت مسيرته مع النادي، وفي مايو/ ايار 2016 سمح له المسؤولون بالرحيل. ومن وقتها خاض أوبرتان بعض الفترات القصيرة مع إنجي الروسي وويغان قبل أن يصبح الصفقة رقم 11 التي يبرمها ليفسكي قبل انطلاق الموسم الجديد. واحتل ليفسكي المركز الثالث لي الدوري الموسم الماضي.

نادي قطر يدعم دفاعه بالإيراني طيبي

الدوحة – الأناضول: تعاقد نادي قطر مع المدافع الإيراني محمد طيبي لتدعيم الفريق الموسم المقبل بدوري نجوم قطر. وقال النادي: «تعاقد نادينا مع المدافع الإيراني محمد طيبي من استقلال خوزستان»، بدون الإفصاح عن المقابل المادي للصفقة. وأشار النادي لعقد مؤتمر اليوم لتقديم اللاعب لوسائل الإعلام. ويعتبر طيبي (30 عاما) من أبرز المدافعين في الدوري الإيراني، وشارك في مباراة دولية واحدة فقط مع منتخب بلاده.

الهلال السعودي ينجز سادس صفقاته الصيفية

الرياض – الأناضول: أعلن نادي الهلال السعودي، الصفقة السادسة له خلال الانتقالات الصيفية الجارية. وتعاقد الهلال مع الأورغواني ماتياس بريتوس لموسمين قابلة للتمديد لموسم ثالث. بريتوس (28 عاما) هو الصفقة السادسة للهلال بعد ضم مختار فلاتة والسوري عمر خربين والعماني على الحبسي وحسن كادش ومحمد كنو. ولعب ماتياس للعديد من الأندية، أهمها الثنائي المكسيكي كلوب ليون وأونيفرسيداد ناسيونال، كما خاض عددا قليلا من المباريات مع منتخب بلاده.

تايلند تسحب عرضها لاستضافة كأس آسيا 2023!

بانكوك – رويترز: أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن تايلند سحبت عرضها لاستضافة كأس آسيا 2023. وقال الاتحاد: «الاتحاد التايلندي أبلغ الاتحاد الآسيوي بقراره سحب عرض استضافة كأس آسيا المقررة في 2023». ولم يقدم الاتحاد الآسيوي تفسيرا لانسحاب تايلند من سباق الاستضافة. وسيصبح التنافس بين الصين وكوريا الجنوبية فقط على استضافة البطولة التي تقام كل أربع سنوات. وتستضيف الإمارات النسخة المقبلة في 2019.