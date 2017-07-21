﻿عالم التنس: الاتحاد الدولي يوقف ناستاسي لأكثر من ثلاث سنوات!

برلين – د ب أ: قرر الاتحاد الدولي للتنس، معاقبة إيلي ناستاسي مدرب الفريق الروماني في كأس الاتحاد بحظره عن ممارسة اللعبة لأكثر من ثلاث سنوات، على خلفية سلوكه في المباراة أمام بريطانيا في نيسان/ أبريل الماضي.

وذكر بيان الاتحاد ان ناستاسي سيحرم من العمل بصفته الرسمية في أي بطولة تابعة للاتحاد الدولي، من بينها بطولة كأس الاتحاد حتى نهاية عام 2020. كما تم تغريمه عشرة آلاف دولار، كما سيتم حرمانه من اعتماده في كافة بطولات الاتحاد الدولي حتى 2018، وفقا لما قررته لجنة التحكيم الداخلية. ولم تتضمن العقوبات بطولات الجائزة الكبرى (غراند سلام) أو البطولات التابعة للرابطة العالمية والتي تخرج عن الاختصاص القضائي للاتحاد الدولي للعبة. وذكر الاتحاد ان ناستاسي (71 عاما)، الفائز ببطولتي غراند سلام، أدين بانتهاك قواعد الاتحاد الدولي للعبة المتعلقة بسياسة الرعاية الاجتماعية لتصريحاته عن الطفل الذي لم يولد للاعبة الأمريكية سيرينا ويليامز، حيث ذكرت لجنة الاتحاد الدولي ان التصريحات كانت «غير مناسبة وعنصرية للغاية». وفي تصريحات مهينة عن حمل نجمة التنس أدلى بها خلال مؤتمر صحفي في كونستانتسا، نقلت تصريحات بالرومانية عن ناستاسي يقول فيها: «دعونا نرى ماذا سيكون لون المولود. الشيكولاته مع الحليب؟». كما قدم مقدمات عن طبيعة جنسية تجاه مدربة المنتخب البريطاني آن كيوثافونغ، وادلى بتعليقات مسيئة وتهديدية للحكام ولأفراد الفريق البريطاني ورفض مغادرة الملعب وتدخل عمدا مع الفريق المنافس، وفقا لما ذكره بيان الاتحاد الدولي. وبدأت العقوبات على ناستاسي من 23 نيسان/ أبريل الماضي عندما تم إيقافه مؤقتا عقب هذه الوقائع. ويملك المدرب والاتحاد الروماني للتنس 21 يوما لتقديم تظلم ضد القرار لهيئة قضائية مستقلة.