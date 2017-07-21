﻿هولندا تفلت من الفخ الدنماركي وتقترب من التأهل إلى دور الثمانية

أمستردام – د ب أ: بات منتخب هولندا على أعتاب التأهل لدور الثمانية لكأس الأمم الأوروبية للسيدات المقامة حاليا على ملاعبه، عقب فوزه الثمين والصعب 1/صفر على نظيره الدنماركي في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في مرحلة المجموعات، التي شهدت أيضا فوز بلجيكا على النرويج 2/0.

وانفرد المنتخب الهولندي، الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي، بصدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده الى ست نقاط، فيما حلت الدنمارك وبلجيكا ثانيا وثالثا على الترتيب بثلاث نقاط، وقبع النرويج في المؤخرة بلا نقاط. ويدين المنتخب الهولندي بالفوز إلى شيريدا سبيتسي، التي سجلت الهدف الوحيد في الدقيقة 20 من ركلة جزاء. وأنعش منتخب بلجيكا آماله في التأهل لدور الثمانية بعدما تغلب 2/صفر على نظيره النرويجي. وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى سلبا. وفي الشوط الثاني، افتتحت إيلكي فان غروب التسجيل للمنتخب البلجيكي في الدقيقة 59، قبل أن تضيف جانيسا كايمان الهدف الثاني في الدقيقة 67. ويأتي هذا الفوز ليعيد الاتزان سريعا للمنتخب البلجيكي، الذي خسر صفر/1 أمام نظيره الدنماركي في الجولة الافتتاحية.