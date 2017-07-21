﻿قرارات «الكاف»: إقامة كأس أمم افريقيا في الصيف اعتبارا من 2019 بمشاركة 24 منتخباً

الرباط – رويترز: قررت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم إقامة كأس الأمم في شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز على أن يرتفع عدد المنتخبات من 16 الى 24 اعتبارا من النسخة المقبلة في 2019.

وسترحب الأندية الأوروبية بهذا التغيير لإن الكثير منها خسر جهود لاعبين في فترة مهمة من الموسم في سنوات سابقة. كما تم إدخال تعديلات جذرية على أبرز المسابقات في القارة خلال اجتماع اللجنة التنفيذية في الرباط، بعدما تبنت توصيات طرحت خلال مؤتمر أقيم في المغرب هذا الأسبوع. ومن بين القرارات التي أتخذت خلال الاجتماع منح تنظيم كأس الأمم 2021 و2023 إلى ساحل العاج وغينيا على الترتيب. وأدخلت تغييرات كبيرة على دوري أبطال افريقيا وكأس الاتحاد الافريقي، حيث ستقام المسابقتان الآن من أغسطس/ اب إلى مايو/ أيار مثل دوري أبطال أوروبا بدلا من إقامتهما على مدار عام ميلادي. وكان أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، دعا إلى هذا المؤتمر بهدف تغيير وجه اللعبة في القارة. ويعقد الاتحاد الافريقي جمعيته العمومية في الرباط لاجراء تغييرات على النظام الاساسي ليتماشى مع تعديلات أجراها الاتحاد الدولي (الفيفا) مؤخرا. وسيضع زيادة عدد منتخبات كأس الأمم مزيدا من الضغوط على الكاميرون مستضيفة نسخة 2019 التي تنفي اتهامات بان استعداداتها لتنظيم البطولة لا تسير بالشكل المطلوب. وقال اسماعيل بيدونج وزير الرياضة الكاميروني: «أود طمأنة الرأي العام المحلي والدولي إلى أن الحكومة ملتزمة بشكل كامل بالمعايير التي وضعها الاتحاد الافريقي للاستضافة وكذلك بمواعيد الانتهاء من التجهيزات. لم تعلن أي بعثة من الاتحاد الافريقي عن وجود تأخير في الاستعدادات». وسيجري مسؤولو كرة القدم في القارة تقييما لاستعدادات الكاميرون في سبتمبر/ أيلول وسيكون المغرب بديلا محتملا وقت الحاجة. وقال فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي ردا على سؤال في هذا الشأن: «لن يتردد المغرب للحظة واحدة في الاستجابة لأي دعوة توجه اليه لاستضافة كأس الأمم».