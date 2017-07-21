﻿الدوري الإيطالي: رئيس تورينو يشترط 100 مليون يورو لرحيل بيلوتي!

تورينو (إيطاليا) – د ب أ: شدد أوربانو كايرو، رئيس نادي تورينو الإيطالي، على أن ناديه «لا يريد ولا يحتاج لبيع» مهاجمه أندريا بيلوتي، مؤكدا أنه لن يرحل عن الفريق إلا بمقابل 100 مليون يورو لأي ناد خارجي.

وجاء بيلوتي من مقاعد البدلاء، ليسجل هدفا ويصنع هدفين آخرين، خلال فوز تورينو الودي 3/1 على أوغيناتيسي الإيطالي، في ظل تكهنات بقيام إدارة ميلان بفتح خط المفاوضات للتعاقد مع اللاعب. ورغم ذلك، قال كايرو: «عقد بيلوتي مع النادي يتضمن شرطا جزائيا في حال رحيله خارج إيطاليا. أتمنى بقاءه في تورينو عاما آخر». وأوضح: «يمكنه البقاء هنا، قبل أن أفرط فيه، سأفكر في ذلك الأمر 100 مرة أخرى». وأضاف: «لا أرغب في رحيله، إلا إذا اضطررت لذلك بسبب الشرط الجزائي». وتابع: «لسنا في حاجة لبيع بيلوتي، لم آت إلى هنا للتحدث معه، لسنا في حاجة لذلك». وأردف: «بيلوتي محط أنظار الجميع، إنهم يتحدثون عنه دائما، لكن أريد أن يبقى معنا. من الممكن أن يرحل إذا تم دفع 100 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي». وكان بيلوتي، الذي سينتهي عقده مع تورينو عام 2020، سجل 26 هدفا مع تورينو في بطولة الدوري خلال الموسم المنصرم، ليحتل المركز الثالث في قائمة هدافي المسابقة.