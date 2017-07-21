﻿الكرة الانكليزية: ليستر يرفض عرضا من روما لشراء محرز

هونغ كونغ – رويترز: أكد كريغ شكسبير مدرب ليستر الانكليزي أن فريقه تلقى عرضا من روما للتعاقد مع جناحه الجزائري رياض محرز لكنه رفض عرض النادي الايطالي.

وكشف محرز، الذي لعب دورا فعالا في تتويج ليستر بلقب الدوري الممتاز في 2016، عن رغبته في الرحيل في نهاية الموسم الماضي بعد ثلاثة مواسم في صفوف ليستر. وروما مكان مناسب لطموحات محرز بعدما احتل المركز الثاني بالدوري الايطالي، ما يعني المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد. وقال المدرب شكسبير: «أعتقد أنه نقل عني في المؤتمر الصحفي السابق أنه لم تصلنا أي عروض. لكننا تلقينا عرضا من روما… علمت بهذا العرض بعد ذلك. لكننا رفضنا العرض بكل أدب بحجة تدني القيمة». وأضاف: «كم كانت قيمة العرض. لا تسألوني عن ذلك لأنني لا أعرف. أنا لا أتدخل في مثل هذه الامور». وتقول تقارير إن ليستر سيوافق على بيع محرز (26 عاما) مقابل نحو 50 مليون جنيه إسترليني، بينما تحدثت تكهنات عن احتمال انتقاله إلى توتنهام اللندني. وهز محرز الشباك في فوز ليستر على وست بروميتش البيون في بطولة ودية في هونغ كونغ الأربعاء الماضي. وقال شكسبير: «هو هنا بصفته لاعبا في ليستر وحتى يبلغونا عكس ذلك فأنا أتوقع منه الأداء على أعلى مستوى كبقية لاعبي الفريق».