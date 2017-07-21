﻿الريال يصطدم بلاكورونيا وبرشلونة يلتقي بيتيس في الافتتاح… والكلاسيكو الأول في فترة الأعياد

مدريد – د ب أ: سحبت قرعة الدوري الأسباني أمس، وأسفرت عن لقاء ريال مدريد حامل اللقب في أولى مبارياته بالموسم الجديد، مع مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا في 20 آب/ أغسطس المقبل، بينما يستهل غريمه التقليدي برشلونة مشواره باستضافة ريال بيتيس على ملعب «كامب نو».

وأجريت مراسم سحب القرعة في مقر الاتحاد الاسباني، بالشكل المعتاد الذي يسبق كل موسم، لكنها لم تشهد حضور ممثلين عن الاتحاد، الذي يخضع رئيسه أنخيل ماريا بيار للاحتجاز حاليا حيث يواجه إدعاءات فساد. وكان من المفترض سحب القرعة الخميس، لكنه تأجل لمدة 24 ساعة بقرار من السلطات التي تحقق بقضية بيار. وطبقا للقرعة، ستكون مواجهة الكلاسيكو الأولى في الموسم الجديد للدوري بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة في 20 كانون الأول /ديسمبر على ملعب «سانتياغو برنابيو» بمدريد، وسيكون الكلاسيكو الأول، آخر مباراة لكلا الفريقين في عام 2017، وربما يكون لبرشلونة بعض الأفضلية، حيث تقام المواجهة بعد أربعة أيام من نهائي كأس العالم للأندية بأبوظبي، والذي قد يخوضه الريال بطل أوروبا في حالة الفوز بالدور قبل النهائي. ويحتضن «واندا ميتروبوليتانو»، الملعب الجديد لأتلتيكو مدريد، مباراة دربي العاصمة الأولى أمام ريال مدريد في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، بينما يحتضن ملعب «سانتياغو برنابيو» مباراة الدربي الثانية في الثامن من نيسان/ أبريل ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين. وتنطلق منافسات الدوري يومي 19 و20 آب/ أغسطس المقبل، وستشهد المرحلة الأولى بداية تبدو سهلة لأتلتيكو حيث يلتقي جيرونا الصاعد حديثا. بينما يختتم الموسم في 20 أيار/ مايو 2018، ويخوض الريال آخر مبارياته على ملعبه أمام فياريال، بينما يحل برشلونة ضيفا على ريال سوسييداد في المرحلة الأخيرة.