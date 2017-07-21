﻿شركة تاكسي في باكستان تعرض القيام بدور «الخاطبة»

إسلام آباد ـ أ ف ب: أطلقت شركة تاكسي في باكستان خدمة فريدة من نوعها، وهي ركوب سيارة الأجرة مع مدبّرة زيجات تساعد الزبون على العثور على شريك للحياة.

وشركة «كريم» تعمل على غرار «أوبر» بواسطة تطبيق هاتفي، وهي منتشرة في بعض دول العالم الإسلامي. وقد نشرت الأربعاء إعلاناً لم يكن ببال أحد، تعرض فيه على زبائنها خدمة اللقاء بمدبّرة زيجات في سياراتها.

وفي حوزة هؤلاء النساء اللواتي يطلق عليهن في باكستان اسم «ريشتا أونتي» لائحة من طالبي الزواج من ذكور وإناث، فيها معلومات تفصيلية عن المستوى التعليمي ومستوى الدخل والوزن والطول وما إلى ذلك.

وإذا كانت مدبّرات الزواج معروفات منذ القدم في باكستان، إلا أن الجديد هنا أن شركة «أوبر» تنقل خدماتهن إلى عالم الحداثة. ولم يمض على إطلاق هذه الخدمة سوى يومين، لكنها أثارت اهتماما واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفيما رأى البعض أن شركة «كريم» أحسنت في الترويج لنفسها من خلال إطلاق هذه الخدمة، ردّت الشركة بأنها لم ترد منها سوى تلبية طلب موجود في المجتمع الباكستاني.

ونقلت الصحافة المحلية عن مسؤول في الشركة قوله: «لاحظنا أن موضوع الزيجات المدبّرة كثير التداول بين زبائننا، لذا أطلقنا هذه الخدمة لمساعدة الشباب على العثور على شركاء حياتهم».

ويمكن خلال الرحلة في سيارة الأجرة أن يتحدث الزبون مع المدبّرة ويشرح لها ما يجذبه في الجنس الآخر، فتتصل به لاحقاً وتقدم إليه اقتراحها.

وكانت شركة «كريم» أطلقت في كانون الثاني/يناير تطبيق «كريم دكتور» الذي يعرض نقل طبيب إلى منزل الزبون.