﻿التصوير بالهواتف الذكية يهدد «الخصوصية» في حمامات السباحة الألمانية

كارلسروه (ألمانيا) ـ د ب أ: باتت الهواتف الذكية في طريقها لتصبح سريعا مصدر قلق أكبر من حروق الشمس في حمامات السباحة العديدة في الهواء الطلق في ألمانيا.

ولأن أي شخص يمكن أن يصوره أحدهم صورة أو مقطع فيديو بسهولة من دون أن يلاحظ، تنشر تسجيلات خبيثة عبر الإنترنت مما يسبب الضيق ويثير قضية حماية القصر.

ويزداد عدد مشغلي حمامات السباحة في ألمانيا ممن يتخذون نهجا متشددا ويمنعون جميع أشكال التصوير الفوتوغرافي والهواتف الذكية في مقرات عملهم، لضمان احترام حقوق الخصوصية .

إن إيجاد مثل هذا التوازن أمر معقد في ألمانيا، حيث تسود ثقافة متطورة في ما يتعلق بالسباحة في الهواء الطلق، بما يشمل السباحة بصدر عاري وبدون ملابس، وتعمل الأماكن على أساس أن الزوار لا يجلبون أجهزتهم.

وقال متحدث باسم مدينة كيمنتس شرقي البلاد: «في العام الماضي، صور بعض الشباب مستحمين آخرين من دون موافقتهم بكاميرات الهواتف الذكية». وطبقاً لمسح أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) فالشكاوى من هذا النوع نادرة، لكن القلق حيالها ما زال شديدا.

وشددت عدة مجمعات حمامات سباحة كبرى قواعدها بالفعل في بداية فصل الصيف الحالي. وتذكّر لافتات وإشارات بصرية جديدة الزوار بحظر التصوير في حمامات السباحة في الهواء الطلق في مختلف أنحاء مدينة فرايبرج. لكن بسبب تزايد الأجهزة وتمتع الكثير منها بإمكانيات مختلفة لن يكفي هذا وحده في وضع حد للمشاكل، حسبما أشارت رابطة حمامات السباحة الألمانية في مدينة إيسن.

والخلفية القانونية لحظر التصوير موجودة في قانون البلاد حول الحقوق الشخصية وقانون حقوق النشر الفنية الألماني. ولا يحظر التصوير في الأماكن العامة، لكن توزيع الصور ونشرها من دون موافقة الأشخاص الذين ظهروا فيها هو المحظور. وينطبق هذا أيضا على شبكات التواصل الاجتماعي.

والوضع في حمامات السباحة حساس على نحو خاص بسبب ارتداء الزوار، لاسيما الأطفال، ملابس قليلة. ويمكن أيضا تطبيق القانون الجنائي إذا ما تم انتهاك الأماكن الأكثر خصوصية من خلال التقاط الصور.

وتوضح حمامات السباحة في كارلسروه، على سبيل المثال، حظرها التصوير في لوائح المنشأة. وإذا رأى مدربو السباحة الزوار وهم ينقرون بأصابعهم الهواتف الذكية يتوجهون للحديث معهم. وأوضح أوليفر شتيرناجل مدير إدارة حمامات السباحة في المدينة أن الأجهزة يجب أن تبقى في جيوبهم، وإذا أردت التقاط صورة أو مقطع فيديو لطفلك فيجب أولا أن تخطر أحد مشرفي حمام السباحة. وبوجه عام، ينصح شتيرناجل الزوار بترك الأجهزة الثمينة في منازلهم.

أما عن شركة «هامبرجر بيدرلاند» التي تشغّل العديد من حمامات السباحة فهي أيضا تمنع التقاط الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو داخل منشآتها. وفي مركز «أريبا» الترفيهي في حي نوردرشتيت في ولاية شليسفيج-هولشتاين، الذي يضم أحد أكبر حمامات السباحة في ألمانيا ويستقبل حوالي 800 ألف زائر سنويا، يزيد الأمر عن هذا الحد حيث يحظر استخدام الهواتف المحمولة والمناظير المكبرة بأي شكل.

وعلى صعيد آخر، يعتقد تيمو شيبا الذي يعمل في مركز «أكوابلكس» في بلدة إيزيناخ وسط البلاد أن هذه المسألة «زادت عن حدها بعض الشيء». وقال إنه لم يتعرض لأي مشكلة من هذا النوع خلال ستة أعوام.

ولا يعني الحظر بالضرورة أن لا أحد في حمام السباحة يستطيع النظر لوقت قصير في هاتفه المحمول. فعلى سبيل المثال تم حظر الأجهزة الإلكترونية لسنوات في حمامات السباحة التابعة لـ «تورينجينتيرمه مولهاوزن» نظريا فقط. وقالت المديرة إلين شيل: «إذا كان لدى أحد الأشخاص هاتف محمول لن يتدخل أحد، فمعظم الناس يستخدمونه لإجراء مكالمات فحسب في الواقع».

وبعض حمامات السباحة العامة يلجأ إلى خيار يمنع استخدام الهاتف الذكي ككاميرا، حيث يتم لصق غطاء ظاهر على العدسات مؤقتا عند مدخل المكان.