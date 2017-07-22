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واشنطن تهدد طهران بـ”عواقب وخيمة” إذا لم تفرج عن أمريكيين محتجزين

Jul 22, 2017

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(د ب أ): كثفت الولايات المتحدة يوم الجمعة، الضغوط على إيران لإطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين لديها، مهددة إياها بـ”عواقب وخيمة” إذا لم تطلق سراحهم.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن إدارة ترامب “تضاعف الجهود لإعادة جميع الأمريكيين المحتجزين في الخارج إلى الوطن”، مشيراً بشكل محدد إلى الأمريكيين المحتجزين في ايران.

وأشار البيت الأبيض إلى الحكم الذي صدر مؤخراً في إيران، بحق زيو وانج الطالب بجامعة برينستون بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التجسس.

وقال أيضاً إن الرئيس دونالد ترامب يحث ايران على اعادة روبرت ليفنسون، الضابط السابق بمكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي)، الذى فقد منذ أكثر من عشر سنوات.

كما طالب البيان إيران بإطلاق سراح سياماك نمازي وباقر نمازي، اللذين احتجزا خلال فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما “إلى جانب جميع المواطنين الأمريكيين الآخرين الذين تحتجزهم إيران دون وجه حق”.

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