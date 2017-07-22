استراليا تقول إنها رصدت سفينة تجسس صينية قرب مناورات حربية

(رويترز): قالت قوة الدفاع الاسترالية السبت، إنها رصدت سفينة تجسس صينية قبالة ساحل استراليا قرب مناورات حربية مشتركة تجري بين القوات الأمريكية والنيوزيلندية والاسترالية.

وأضافت في بيان أن الغواصة وهي من طراز دونغ دياو 815 التابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني، كانت تعمل قبالة الساحل الشمالي الشرقي أثناء مناورات تاليسمان سيبر الحربية.

وقالت إن السفينة الصينية ظلت خارج المياه الإقليمية الاسترالية ولكنها كانت داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لاستراليا في بحر كورال.

وقال البيان إن “وجود السفينة لم يؤثر على أهداف المناورة. واستراليا تحترم حقوق كل الدول في ممارسة حرية الملاحة في المياه الدولية وفقاً للقانون الدولي”. ويشارك أكثر من 30 ألف جندي من الولايات المتحدة ونيوزيلندا واستراليا في المناورات الحربية التي تجري كل سنتين .

وأثار تزايد التواجد العسكري الصيني ولا سيما في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه توترات مع جيرانها في المنطقة وأثار انتقادات من كل من الولايات المتحدة واستراليا.