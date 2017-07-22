مقتل اثنين من عناصر الحشد الشعبي العراقي في هجوم لتنظيم “الدولة” جنوبي بغداد

(د ب ا): صرح حسن الجنابي، مسؤول هيئة الحشد الشعبي العراقي السبت، بأن اثنين من عناصر الحشد الشعبي قتلا في هجوم ليلي شنته عناصر بتنظيم “الدولة الاسلامية”(داعش) في منطقة جرف الصخر شمال مدينة الحله جنوبي بغداد.

وقال الجنابي في بيان صحافي، “إن اشتباكات مسلحة اندلعت بعد منتصف الليلة الماضية وحتى فجر اليوم، بين عناصر (داعش) وقوات الحشد الشعبي في منطقة الفاضلية في جرف الصخر، أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر الحشد ولاذ عناصر التنظيم بالفرار الى جهة مجهولة”.

وكانت القوات العراقية قد تمكنت قبل أكثر من عامين من تحرير مناطق جرف الصخر، التابعة لمدينة الحله المتاخمة لمحافظة الأنبار، من عناصر (داعش) بعد قتال استمر عدة أشهر .