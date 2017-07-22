 النظام السوري يقول إن طائراته هاجمت الدولة الإسلامية شرقي الرقة

(رويترز): ذكر التلفزيون الحكومي نقلاً عن مصدر عسكري سوري، أن طائرات حربية سورية نفذت ضربات ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”(داعش) في منطقة ريفية شرقي محافظة الرقة وقرب حدود المحافظة مع دير الزور السبت.

وأضاف المصدر العسكري، أن الهجوم دمر “عدة مقرات وسيارات وقضي على العديد من إرهابيي تنظيم داعش في معدان وبئر السبخاوي بريف الرقة”.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن هذه هي المرة الأولى منذ أسابيع التي ينفذ فيها النظام السوري هجوماً في هذه المنطقة القريبة من المكان الذي تتمركز فيه القوات المدعومة من الولايات المتحدة والمناهضة للدولة الإسلامية.