مقتل 8 صيادين بقصف مدفعي “خاطئ” للتحالف غربي اليمن

الأناضول: قُتل 8 صيادين وأُصيب اثنين آخرين، في وقت متأخر من مساء الجمعة، بقصف مدفعي “خاطئ” شنته قوات التحالف العربي، على قارب صيد بالقرب من جزيرة حنيش في البحر الأحمر، بحسب مصدر عسكري في القوات الحكومية اليمنية.

وذكر المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، كونه غير مخوّل بالحديث للإعلام، إن “قذيفة مدفعية أطلقتها قوات التحالف التي تتمركز على الجزيرة، استهدفت قارب الصيد الذي كان في محيط الجزيرة”.

وأضاف “حسب معلوماتي فإن القصف لم يكن متعمداً، فقوات التحالف كانت تظن أنهم مهاجمين من الحوثيين”.

وينحدر الضحايا العشرة، من مديرية الخوخة جنوب مدينة الحديدة (غرب).

ويسيطر مسلحو جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) على الخوخة، وأجزاء كبيرة من الساحل الغربي.

وحتى الساعة (07.20 ت.غ) لم يصدر عن التحالف العربي أي تعليق حول الحادثة.

لكن الساحل الغربي لليمن يشهد غارات مكثفة ومعارك مستمرة بين “الحوثيين” وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة، والقوات الحكومية المسنودة بالتحالف من جهة أخرى.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تدور حرب في اليمن بين القوات الحكومية، مدعومة بتحالف عربي تقوده الجارة السعودية، من جهة، ومسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، المتهمين بتلقي دعم عسكري إيراني، من جهة أخرى، والذين يسيطرون بقوة السلاح على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.