مقتل ثلاثة مستوطنين في عملية طعن بمستوطنة “حلميش” شمالي رام الله

الأناضول:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، مقتل 3 مستوطنين في عملية طعن نفذها الفلسطيني عمر العبد، بعد اقتحام منزلهم في مستوطنة “حلميش” القريبة من رام الله.

وقال الجيش الإسرائيلي إن العبد استشهد لاحقاً برصاص جنوده.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، فرض طوق أمني على قرية كوبر شمال رام الله وسط الضفة الغربية، بدعوى أنه انطلق منها المهاجم الفلسطيني الذي قتل 3 مستوطنين إسرائيليين مساء الجمعة قبل استشهاده.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش، في بيان “تم فرض طوق على القرية حيث سيتم السماح بالخروج للحالات الإنسانية فقط”، فيما لم يحدد الوقت الذي سيبقى فيه الطوق سارياً.

وأضاف “باشرت قوات الجيش بحملة واسعة في قرية كوبر”.

وذكر أدرعي إن قوات الجيش، قامت فجر اليوم، بعملية مسح هندسي لمنزل المهاجم تمهيداً لهدمه.

وأضاف إن قوات الجيش الإسرائيلي قامت باعتقال شقيق منفذ الهجوم.

ولفت أدرعي إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي ايزنكوت، قام صباح السبت بجولة في المنطقة التي وقع فيها الهجوم، واستعرض مستجدات العملية ونشاطات الجيش في المنطقة.