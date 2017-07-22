طالبان تعدم عناصر شرطة في أفغانستان

الأناضول: أعلن مسؤول أفغاني، السبت، أن عناصر حركة طالبان أعدموا 30 شرطياً، أسرتهم الحركة في وقت سابق بولاية بدخشان شمال شرقي البلاد.

وقال كماك بيك حسيني، عضو مجلس شورى ولاية بدخشان، إن عناصر حركة طالبان أسروا عناصر الشرطة في مخفر هاجموه – في وقت سابق- بقضاء تيغاب.

وأوضح حسيني أن عناصر الحركة، أعدموا 30 شرطياً أسيراً رمياً بالرصاص.

غير أن والي بدخشان، أحمد فيصل بغزاد، قال إن الحركة قتلت 11 شرطياً، مبينا أنهم لم يحصلوا بعد على معلومات بخصوص مصير 20 شرطي.

وأكد أن السلطات فتحت تحقيقاً، في هذا الإطار.

بدروه قال متحدث حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، إنهم قتلوا 46 شرطياً بعد هجومهم على المخفر.