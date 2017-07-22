راندا البحيري في أزمة نفسية.. وجمهورها يتفاعل معها

القاهرة – القدس العربي

اعترفت الفنانة المصرية راندا البحيري بأنها تعيش أوضاعاً نفسية صعبة، وقدمت اعتذارها لجمهورها على شبكات التواصل الاجتماعي بسبب هذه الظروف.

وقالت البحيري عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “آسفة لكل اصحابي. اللي مش لاقينني جنبهم اليومين دول.. بمر بظروف نفسية و ضغوط.. أنا مش قدها. بس هبقى قدها.. آسفة لرنا سماحة وجمهورها إني مروحتش الحفلة بتاعتها في الأوبرا النهاردة.. ولا رحت حفلة عمرو حسن في ساقية الصاوي زي ما وعدتهم.. ولا حضرت مناسبات ولا أفراح ولا حتى عزاء لبعض الأصدقاء منهم والدة سعيد الصغير و كذا حد كمان.. بس أنا فعلا مش قادرة أكون جنب حد اليومين دول.. اعذروني”.

ولم تكشف البحيري سبب الأزمة التي تعيشها، لكن تدوينتها أشعلت موجة من التعليقات في أوساط جمهورها.