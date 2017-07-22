وزير الخارجية التركي يهاتف نظيره الألماني

” وكالات ” : أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اتصالا هاتفيا بنظيره الألماني سيغمار غابرييل، بحسب مصادر دبلوماسية تركية، اليوم السبت.

وقالت المصادر، إن جاويش أوغلو أكد أنّ بيان الخارجية الألمانية الصادر في 20 يوليو / تموز يالجاري، تسببت مؤخراً بأزمة ثقة بين البلدين الحليفين واللذين تربطهما علاقات تاريخية.

وأكد وزير الخارجية التركي، أن أزمة الثقة ناجمة عن اتباع ألمانيا سياسة مزدوجة المعايير تجاه تركيا.

وبيّن بهذا الخصوص، أن ألمانيا من جهة تغض النظر عن أعضاء منظمتي “غولن” و”بي كا كا” الإرهابيتين على أراضيها، ومن جهة أخرى تطالب تركيا بالإفراج دون محاكمة عن أشخاص موقوفين بتهمة الإرهاب.

وشدد بهذا الصدد “هذه الطلبات لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال”.

والإثنين الماضي، أصدر القضاء التركي قرارًا بسجن 6 من أصل 10 أشخاص تم توقيفهم في 5 يوليو/تموز الجاري، بمدينة إسطنبول، بينهم المواطن الألماني بيتر ستيودتنر، بتهمة “تقديم الدعم لمنظمة إرهابية مسلحة”.

وطالبت الخارجية الألمانية بإطلاق سراح “ستيودتنر”، كما ادّعت أيضا أن مواطنيها والشركات الألمانية في تركيا “ليسوا في مأمن”، وهو ما رفضته أنقرة.

وقالت الخارجية التركية، في بيانها، إن وزير الخارجية الألماني لجأ إلى “لغة بنبرة تهديدية”؛ بسبب عدم سماح تركيا لبلاده بالتدخل في عمل قضائها المستقل.

من جهة أخرى أكد غابريل اليوم عن تقدير ألمانيا للأتراك المقيمين بها برغم تزايد التوتر بين الدولتين الألمانية والتركية.

وكتب غابريل في خطاب مفتوح بالألمانية والتركية نشرته صحيفة “أنتم أيها المقيمون في ألمانيا والمنتمون لأصول تركية ، جزء منا ، سواء كنتم تحملون جواز السفر الألماني أو لا”، مضيفا أن هذا الأمر يجب أن يبقى واضحا برغم العلاقات السياسية الصعبة بين البلدين.

وقال غابريل: “إن الصداقة بين الألمان والأتراك كنز كبير”.

وركز غابريل على استثناء الأتراك المقيمين في ألمانيا من أي خطوات تتعلق بالتوجهات الجديدة نحو السياسة التركية قائلا: “لا شيء من ذلك يتعلق بالبشر في تركيا ولا بمواطنينا من الأصول التركية في ألمانيا”.

وبين غابريل أن الحكومة الألمانية لا يمكن أن تنظر إلى اعتقال مواطنين ألمان غير مذنبين داخل تركيا دون أن تحرك ساكنا.