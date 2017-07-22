بعد أسبوعين على وفاته.. تشييع عمرو سمير وعزاؤه يبدآن الأحد

لندن – القدس العربي

انتهت عائلة الفنان والاعلامي الشاب عمرو سمير من التحقيقات التي علقت بها في اسبانيا حيث توفي فجأة هناك، وتقرر تشييعه والصلاة عليه الأحد في القاهرة، على أن تبدأ مراسم العزاء بوفاته الاثنين وتستمر لثلاثة أيام عملاً بالسنة النبوية المطهرة.

وكشفت الإعلامية سلمى صباحي صديقة الفنان الراحل عن موعد الجنازة والعزاء عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيسبوك”، قائلة: “تحدد موعد صلاة الجنازة على الراحل يوم الأحد المقبل الموافق، 23 يوليو الجاري، عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، رجالة و ستات بإذن الله”.

كما كشفت عن موعد العزاء يوم الاثنين (٢٤/٧) بمسجد الحامدية الشاذلية.

يذكر أن عمرو سمير توفي أثناء تواجده في إسبانيا لقضاء إجازته هناك إثر أزمة قلبية، وتم حجزه هناك حتى تنتهي السلطات الإسبانية من التحقق من سبب الوفاة والتأكد أنها كانت طبيعية.