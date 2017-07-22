تقرير حقوقي: مقتل نحو 1400 مدني بالرقة خلال 8 أشهر

أنقرة- (لأناضول): وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل نحو 1400 مدني، بينهم 308 أطفال، و203 سيدات، على يد قوات التحالف الدولي، وتنظيمي “ب ي د/بي كا كا”، وتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، الإرهابيين، في محافظة الرقة السورية، خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وأصدرت الشبكة (مستقلة)، السبت، تقريراً بعنوان “الاعتداء الأصفر”، استعرضت فيه أبرز الانتهاكات التي شهدتها الرقة (شمال)، بين نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ويوليو/حزيران الجاري.

وقال التقرير إن 731 مدنياً قتلوا في عمليات قوات التحالف الدولي، بينهم 210 أطفال، و139 سيدة.

وأضاف أن 164 مدنياً قتلوا على يد ما تُسمى بـ”قوات سوريا الديمقراطية” (يشكل تنظيم ب ي د الإرهابي عمودها الفقري) بينهم 31 طفلاً، و31 سيدة.

كما قُتل 505 مدنيين، بينهم 67 طفلاً و33 سيدة، على يد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، في الفترة المذكورة، حسب التقرير ذاته.

وأوضح التقرير أن “قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية لم تميِّز في كثير من الهجمات بين المدنيين والمقاتلين، ولم تراعِ مبدأ التَّناسب في استخدام القوة، وشكَّلت بالتالي كثير من الهجمات جرائم حرب”.

ودعت الشبكة الدول الداعمة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” إلى ضرورة الضغط عليها لوقف كافة تجاوزاتها بجميع المناطق والبلدات التي تسيطر عليها.

وأوردَ التقرير إحصائية للمراكز الحيوية المدنية التي تعرضت للاستهداف، موثقًا اعتداء التحالف الدولي على 73 منها، و”ب ي د/بي كا كا” على 6، وعناصر داعش على 11 مركزًا.

كما سجل التقرير ارتكاب قوات التحالف الدولي 53 مجزرة، و”قوات سوريا الديمقراطية” 4 مجازر، أما تنظيم داعش فقد ارتكب ما لا يقل عن 6 مجازر.

جدير بالذكر أن قوة المهام المشتركة، التي تقودها الولايات، أعلنت في 6 يونيو/حزيران الماضي عن انطلاق عملية لاستعادة مدينة الرقة من تنظيم “داعش”.