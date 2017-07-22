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وفاة زوجة عزت العلايلي.. والصدمة تغطي وجهه (صورة)

Jul 22, 2017

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القاهرة – القدس العربي

فُجع الفنان المصري المعروف عزت العلايلي بوفاة زوجته سناء الحديدي بعد صراع طويل مع المرض، وذلك فجر السبت 22 تموز/ يوليو، على أن الجثمان ووري الثرى سريعاً بعد صلاة ظهر السبت أيضاً وسط حالة من الصدمة والحزن والذهول بدت على وجه الفنان الذي فقد زوجته.

وتمت الصلاة على الراحلة في مسجد المروة بمنطقة “6 أكتوبر” فيما لم يتم تحديد موعد العزاء.

وحضر جنازة زوجة عزت العلايلي الكاتب الصحافي والصديق المقرب من العائلة محمود موسى، اضافة الى عائلة وجيران الراحلة الذين أتوا لمواساة عزت العلايلي.

وكانت زوجة العلايلي بدأت تعاني من أزمة صحية في نهاية شهر آذار/ مارس الماضي، دخلت على إثرها المستشفى.

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