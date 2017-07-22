اعتداء عنصري على مسجد شرقي فرنسا

باريس – الأناضول : تعرض مسجد في مدينة بونت دي بوف ايسن، شرقي فرنسا، السبت، لاعتداء عنصري بتعليق رأس خنزير على بابه، وفق تقرير لصحيفة “لادوفن” المحلية.

ونقل التقرير إن المصلين الذين يرتادون المسجد، تفاجؤوا عند صلاة الفجر، بوجود رأس خنزير معلق على الباب.

وأضاف أن الجمعية المسؤولة عن إدارة المسجد قدمت شكوى للسلطات الأمنية الفرنسية، فيما باشرت مصالح الشرطة تحقيقات رسمية، للتعرف على منفذي الاعتداء.

وسبق أن تعرض المسجد نفسه لاعتداء عام 2014؛ حيث كتب مجهولون على جدرانه كلمات عنصرية تحض على الكراهية.

وتزايدت في الفترة الأخيرة أحداث متعلقة بظاهرة الإسلاموفوبيا ضد عدد من المسلمين في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.