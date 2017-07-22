معرض مجسمات في هولندا يعكس صورة حلب بعد الحرب

نظم مركز أبحاث هولندي، السبت، معرضا في العاصمة أمستردام، تضمن مجسمات تعكس صورة مدينة حلب السورية بعد الحرب.

وأقام مركز الأبحاث الفكرية والفنية “باور أوف آرت هاوس″، المعرض في ميدان “المتحف” بأمستردام، وحمل اسم “عش حلب”.

ويتألف المعرض من مجسمات للعديد من الأماكن التاريخية، مثل المسجد الأموي وسوق حلب القديمة، إضافة إلى مجسمات أشخاص يرفعون لافتات وأعلام الثورة السورية.

ويوفر المعرض للزوار فرصة قراءة الأوضاع والمآلات التي تعرضت لها حلب وأهلها جراء ويلات الحرب المستعرة منذ أكثر من 6 سنوات.

وأقام المركز، المعرض، بناء على معلومات حصل عليها من ضحايا حرب بينهم أطباء ومعلمون ومراسلون.

ومن المحتمل أن يقام المعرض في مدن هولندية أخرى في حال كان هناك طلب بذلك.

وشهدت مدينة حلب السورية على مر الأعوام الماضية، حصارا وقصفا من قبل قوات النظام السوري وداعميه، أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة بالمدينة فضلا عن سقوطها بيد النظام أواخر العام الماضي.