لص سكران يقتحم بنكا وينام بداخله في المغرب

تسبب النوم والسكر الطافح في إفشال خطة بائع سجائر، اقتحم وكالة بنكية لسرقتها في مدينة طنجة شمال المغرب، بعد أن نجح في اقتحام الوكالة باستعمال آلة حادة، لتعتقله الشرطة من داخلها.

وقال موقع (le360) المحلي، إن “المتهم الذي يبلغ من العمر 24 سنة، اقتحم وكالة بنكية تابعة لمجموعة كبيرة في المغرب، بحي المجمع الحسني بطنجة، ليل الجمعة، باستعمال أداة حديدية، حيث نجح من فتح أبواب الوكالة البنكية وهو في حالة سكر طافح”.

وأضاف الموقع المغربي أن محاولة بائع سجائر بالتقسيط الاستيلاء على مبالغ مالية من داخل وكالة بنكية، فشلت بعد أن اقتحمها في الساعات الأولى من صبيحة اليوم السبت، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه وهو نائم.

وأوضح الموقع، أن الجاني ولج إلى داخل الوكالة وقام بعملية تفتيش المكاتب والصناديق المتواجدة بداخل الوكالة البنكية دون العثور على أموال، قبل أن يباغته النوم بركن داخل الوكالة، وتأتي الشرطة وتلقي القبض عليه.

وتابع الموقع بأن عناصر الشرطة العلمية ومصالح الأمن حضروا إلى المكان نفسه، وتم فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة تفاصيل هذه العملية، وقامت بحجز أداة الاقتحام التي استعملها الجاني في كسر أبواب الوكالة البنكية.