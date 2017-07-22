ترامب ينتقد مسؤول التحقيق في الصلات مع روسيا

واشنطن- (رويترز): أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عدة تغريدات على تويتر انتقد خلالها المحقق الخاص الذي يحقق في الصلات المحتملة بين حملته الانتخابية في 2016 وبين روسيا، في الوقت الذي أكد فيه على “سلطته الكاملة في العفو” لكونه رئيسا.

وقال ترامب “كثير من الناس يتساءلون عن السبب وراء عدم نظر وزير العدل أو المحقق الخاص في الكثير من جرائم هيلاري كلينتون (مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية) و(جيمس) كومي (المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي). تم حذف 33 ألفا من رسائل البريد الإلكتروني…”.

وتابع “إبني دونالد قدم بكل وضوح رسائله عبر البريد الإلكتروني إلى وسائل الإعلام والسلطات، بينما حذفت هيلاري كلينتون المخادعة رسائلها البالغ عددها 33 ألفا”.

وأشار دونالد ترامب إلى سلطته في العفو في سلسلة تغريداته اليوم والتي ركزت على غضبه من تسريبات إلى وسائل الإعلام الإخبارية.

وقال “في حين يتفق الجميع على أن لرئيس الولايات المتحدة كامل السلطة في العفو، فإنه لا يوجد ما يدعو للتفكير في ذلك وخصوصا أن الجريمة الوحيدة حتى الآن تتمثل في تسريبات ضدنا. أخبار زائفة”.

وأثار أكاديميون تساؤلات عن نطاق السلطة القانونية للرئيس في منح العفو.

وقال بعضهم إنه في حال إقدام ترامب مستقبلا على إصدار عفو لنفسه فإن على المحكمة العليا الأمريكية تحديد مدى دستورية ذلك.

وغادر ترامب، صباح اليوم السبت، في رحلة قصيرة إلى نورفولك في فرجينيا لحضور مراسم تكليف حاملة طائرات جيرالد آر. فورد التي تحمل اسم الرئيس الأمريكي السابق.

وكان فورد، الذي تولى الرئاسة بعد استقالة ريتشارد نيكسون، في عام 1974 أصدر عفوا شمل أي جرائم ربما اقترفها نيكسون في إطار ما عرف بفضيحة ووترجيت التي أدت لاستقالته.