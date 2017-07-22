الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة صيد سعودية ويعتقل طاقمها
بيروت – رويترز : قالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء اليوم السبت إن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة صيد سعودية وأعتقل أفراد طاقمها في وقت تتزايد فيه حدة التوتر بين القوتين الإقليميتين.
ونقلت الوكالة عن أردشير ياراهمادي المتحدث باسم إدارة المصايد في إقليم بوشهر قوله إن أفراد الطاقم، وهم خمسة هنود، اعتقلوا أمس الجمعة بعد أن دخلوا المياه الإقليمية الإيرانية في الخليج.
وأضاف أن هذه هي المرة الثانية في الشهر المنقضي التي تحتجز فيها إيران سفينة صيد سعودية وتعتقل أفراد طاقمها.
والعلاقات بين إيران والسعودية في أسوأ حالاتها منذ سنوات وتتهم كل من الدولتين الأخرى بتخريب أمن المنطقة وتدعم كل منهما طرفا نقيضا في حروب سوريا والعراق واليمن.
وقطعت السعودية ودول عربية أخرى العلاقات مع قطر قائلة إن أحد أهم أسباب ذلك تأييد الدوحة لإيران.
واتهمت إيران السعودية بأنها وراء هجومين قاتلين وقعا في طهران في السابع من يونيو / حزيران وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنهما.
ونفت السعودية أي صلة لها بالهجومين اللذين أوقعا 18 قتيلا وأكثر من 40 مصابا.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الشهر الماضي أن خفر السواحل السعودي فتح النار على سفن صيد إيرانية في الخليج وقتل صيادا وألقى القبض على ثلاثة آخرين.
وطالبت إيران بإطلاق سراح الثلاثة قائلة إنهم يحملون أوراق هوية قانونية وضلوا الطريق.
وقالت وزارة الإعلام السعودية إن السعودية اعترضت السفينة في مياهها الإقليمية يوم 16 يونيو / حزيران وألقت القبض على ثلاثة من أفراد الحرس الثوري الإيراني في الواقعة.
وقالت السعودية إن السفينة كانت تحمل متفجرات وإن الثلاثة المقبوض عليهم كانوا يعتزمون تنفيذ “عمل إرهابي” في المياه السعودية. ونفت إيران ذلك.
إذا كان حكام السعودية يريدون فعلاً تحجيم إيران و ردعها و وقف مشروعها التوسعي فما الحاجة لشن حرب حصار على قطر؟ كلما كان الأخوة مجتمعين لأمكنهم الوقوف صفاً واحداً ضد إيران لكن حكام السعودية و الذين يقودون حملة عربان الخليج مع إنقلابيي مصر ضد قطر أثبتوا أنهم أغبياء و عديمي الخبرة السياسية لأن حصار قطر كان مفيداً لإيران في كل الوجوه و كما أن قطر و التي طعنت بالظهر ممن يفترض أنهم إخوتها في العروبة و الدين لن تغفر تلك الطعنة حتى و لو تصالحت الأطراف فالمستقبل لن يكون لصالح دول الحصار لأن قطر لن تشارك في أي عمل تضامني لدول مجلس التعاون الخليجي بعد أن تآمرت دوله عليها.
باختصار الحصار المفروض على القطر أثبت أن قطر دولة حضارية أخذت الأمور بروية و رباطة جأش و لم تبادر بالمثل و لو أن قطر مثلاً طردت الـ 300 ألف مصري الذين يعملون في أراضيها لانهارت مصر لكن حكمة أمير قطر لا يوازيها أي حكمة من أي حاكم عربي. و كما أن الحصار المفروض على قطر أفاد إيران حيث بدأت بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع قطر نكاية بدول الحصار و على رأسهم السعودية. لا أظن إلا أن حكام دول الحصار يعضون أصابعهم ندماً على ماجنت أياديهم في خطوة غير مسبوقة و تنم عن جهل و حماقة و حقارة و خسة لاشك فيها.