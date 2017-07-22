استشهاد فلسطينيين برصاص الإحتلال ومجلس الأمن يجتمع الاثنين لبحث وضع القدس

القدس – وكالات : أعلن مجلس الأمن الدولي عن اجتماع طارئ يوم الإثنين المقبل لبحث وضع القدس اثر دعوة السويد وفرنسا ومصر السبت إلى ذلك، يأتي هذا بعد استشهاد شابين فلسطينيين خلال مواجهات مع الإحتلال الإسرائيلي في القدس، اليوم السبت .

وصرح منسق الشؤون السياسية السويدي كارل سكاو ان الاجتماع سيهدف “لفتح نقاش عاجل بشأن كيفية دعم الدعوات لخفض التصعيد في القدس″، بعد مواجهات جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين السبت اسفرت عن استشهاد فلسطيني واصابة اخرين بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

في سياق متصل اتفق اليمن والأردن، اليوم، على دعوة وزراء خارجية العرب لاجتماع طارئ، يناقش وضع المسجد الأقصى، وفقا لوزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، نشرها اليوم في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال المخلافي إنه “تلقى مكالمة هاتفية ، من نظيره الأردني، أيمن الصفدي، وأنهما اتفقا على الدعوة لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث الوضع في القدس والأقصى”.

وأضاف المخلافي أن “اليمن يدعم الجهود الأردنية للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأقصى والمقدسات الإسلامية في القدس وإزالة ما استحدثه الاحتلال من بوابات”.

في تطورات الوضع على الأرض استشهد فلسطينيين السبت خلال مواجهات مع قوات الإحتلال الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وجاء في بيان لوزارة الصحة ان “الشاب يوسف قشور “اكرر يوسف قشور-17 عاما” أصيب بجروح خطرة بصدره، جراء اصابته برصاص جنود الاحتلال الاسرائيلي في وقت سابق من مساء اليوم، في بلدة العيزرية شرق القدس نقل إثرها إلى مستشفى أريحا الحكومي، ومن ثم جرى تحويله لمجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله لخطورة حالته، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده”.

وفي قرية ابو ديس المجاورة، استشهد شاب فلسطيني اخر يبلغ 18 عاما حين انفجرت به زجاجة حارقة كان يعتزم رشق القوات الاسرائيلية بها.

وتشهد عدة أحياء في القدس ومدن وبلدات الضفة الغربية، منذ يوم أمس، تظاهرات ومواجهات، رفضًا لنصب سلطات الإحتلال الإسرائيلي بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى.

وأمس، استشهد 3 فلسطينيين برصاص الإحتلال الإسرائيلي في القدس، وأصيب العشرات، مع تصاعد المواجهات بعد صلاة الجمعة، التي رفض الفلسطينيين إقامتها داخل المسجد الأقصى مع استمرار وجود البوابات الإلكترونية.

كما قتل 3 مستوطنين بعملية طعن نفذها فلسطيني، داخل منزل في مستوطنة “حلميش” المقامة على قرية النبي صالح شرقي رام الله وسط الضفة الغربية.

اصابة 57 فلسطينيا

على صعيد متصل، أُصيب 57 فلسطينيا جراء قمع شرطة الإحتلال، مساء السبت، لمئات المعتصمين قرب باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى.

وتجمهر المعتصمون قرب باب الأسباط، بعد طردهم من أمامه في وقت سابق اليوم، وارتفعت أصواتهم بالهتافات والتكبير، وواجهتهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والمياه العادمة.

ولم يتسن معرفة عدد المصابين ومدى خطورة حالاتهم حتى اللحظة.

ونصبت شرطة الإحتلال حواجز إضافية في المنطقة، لعرقلة تجمهر المعتصمين مرة أخرى.

وفي وقت سابق اليوم، اعتدت قوات إسرائيلية، على معتصمين أمام باب الأسباط، وطردتهم من المكان بالقوة، واستخدمت القوات الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، وقام بدفع المعتصمين بعيداً عن المكان بالقوة.

ويوم الجمعة الموافق 14 يوليو/تموز الجاري، أغلق الإحتلال المسجد الأقصى ومنعت الصلاة فيه؛ إثر هجوم أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين وشرطيين إسرائيليين اثنين.

وأعاد الإحتلال فتح المسجد جزئيًا، الأحد الماضي، واشترطت على المصلين الدخول عبر بوابات الفحص الإلكترونية، وهو ما رفضه الفلسطينيون، باعتباره تكريسًا لحالة الاحتلال والسيطرة الإسرائيلية على القدس والأقصى.

وفي وقت سابق اليوم، قالت القناة الثانية الإسرائيلية (غير حكومية)، إن الشرطة “قررت إزالة البوابات الالكترونية المنصوبة عن بوابات المسجد الأقصى”، واستخدام التفتيش اليدوي بدلا منها، وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأنه من سلطات الإحتلال.

المئات يحتجون أمام سفارة إسرائيل في لندن

وقد تظاهر المئات أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، تنديدا بممارسات القوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، ومطالبين المجتمع الدولي بإدانتها والعمل “الفوري” لوقفها.

وردّد المتظاهرون، الذين تجمعوا رغم هطول الأمطار، هتافات من قبيل “أنقذوا الأقصى”، “الحرية من أجل فلسطين”، ورفعوا لافتات كتب عليها “الحرية لفلسطين والأقصى “، “على إسرائيل أن تخجل”، “ارفعوا أيديكم عن القدس″.

وشارك في المظاهرة مواطنون فلسطينيون وأتراك وبريطانيون، مناصرون للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى محتجين من جنسيات أخرى.

ولليوم السابع على التوالي، يرفض الفلسطينيون، في مدينة القدس الشرقية، الدخول إلى المسجد الأقصى من البوابات الإلكترونية، التي وضعتها الشرطة الإسرائيلية على مداخل المسجد، الأحد الماضي.

ويحتشد مئات الفلسطينيين في ساعات النهار، والآلاف في ساعات المساء، في منطقة “باب الأسباط”، لأداء الصلوات، وللتعبير عن رفضهم لدخول المسجد الأقصى من خلال هذه البوابات.

وأمس الجمعة، شهدت القدس، وكافة المدن الفلسطينية الرئيسية الأخرى، مظاهرات غاضبة، نصرةً للمسجد الأقصى، تخلّلتها مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية، أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة المئات.

وتأتي تلك المظاهرات، على خلفية إغلاق إسرائيل المسجد الأقصى، الجمعة قبل الماضية (14 يوليو/تموز)، ومنع أداء الصلاة فيه، قبل أن تعيد فتحه جزئياً الأحد، ولكن باشتراطها على المصلين، الدخول عبر بوابات الفحص الإلكترونية.