المستشار النمساوي ينتقد تصريحات وزير خارجيته بشأن أزمة الهجرة

فيينا – د ب أ : وجه المستشار النمساوي كريستيان كيرن انتقادات حاده لوزير خارجيته سياستيان كورتس بسبب تصريحاته الأخيرة عن أزمة الهجرة.

وقال كيرن في تصريحات لصحيفة “بريسه آم زونتاج” النمساوية المقرر صدورها غدا الأحد: “الأمر لا يجوز أن يسري على هذا النحو. يتعين علينا أن نراعي ألا نكون في موقف مضاد لإيطاليا”، مطالبا بالتعامل بحساسية أكبر تجاه الجارة الجنوبية.

يذكر أن وزير الخارجية النمساوي كورتس طالب إيطاليا مؤخرا بوقف حركة العبارات من جزر إيطالية مثل لامبيدوسا إلى البر الرئيسي للحيلولة دون تدفق المهاجرين إلى أوروبا. وقوبل هذا المطلب بانتقادات حادة من ساسة إيطاليين.

وبوجه عام انتقد كيرن موقف كورتس في قضية الهجرة، معتبرا إياه مناورة انتخابية، وقال: “يتعين أن نراعي للغاية ألا نجد أنفسنا على مستوى السياسة الخارجية ضمن مجموعة تضم (رئيس الوزراء المجري) فيكتور أوربان و(الحزب الإيطالي اليميني)رابطة الشمال”، مضيفا أنه لا ينبغي الإضرار بسمعة النمسا لأسباب تتعلق بالمعركة الانتخابية، وقال: “يتعين إدارة السياسة الخارجية للنمسا بجدية خلف الأبواب المغلقة وعبر الطرق الدبلوماسية، وليس في المعركة الانتخابية”.

تجدر الإشارة إلى أن كيرن الذي يتزعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي وكورتس الذي يتزعم حزب الشعب النمساوي المحافظ يتنافسان على منصب المستشارية في الانتخابات التشريعية المقررة في 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. ويتقدم كورتس على كيرن بفارق كبير في استطلاعات الرأي.