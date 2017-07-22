باريس سان جيرمان يرصد 45 مليون دولار لضم سانشيز

( الأناضول): دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في مفاوضات مكثفة مع نادي أرسنال الإنكليزي للتعاقد مع لاعب كرة القدم التشيلي أليكسيس سانشيز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لموقع “سكاي سبورت”، السبت، فإن سان جيرمان رصد مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني (45 مليون دولار) لضم سانشيز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأبدى سانشيز في أكثر من تصريح إعلامي رغبته في الرحيل عن أرسنال من أجل اللعب في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويشارك سان جيرمان في النسخة القادمة لبطولة دوري الأبطال 2017-2018 باعتباره وصيفًا لموناكو في الموسم الماضي للدوري الفرنسي.

ولن يتمكن أرسنال من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2017-2018 بعدما احتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي (البريمرليغ).

وينتهي عقد سانشيز مع أرسنال الموسم المقبل، لذا فإنه لا يحق له الرحيل إلا بعد الحصول على موافقة مسؤولي النادي.

وخاض ألكسيس سانشيز (28 عامًا) 51 مباراة مع فريقه الموسم المنقضي وسجل 30 هدفًا.