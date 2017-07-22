نصر حسين داي يستهل مشواره في البطولة العربية بالفوز على الوحدة

القاهرة – د ب أ : انتزع فريق نصر حسين داي الجزائري فوزا صعبا من نظيره الوحدة الإماراتي 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة العربية لكرة القدم المقامة حاليا في مصر.

وسجل هدفي نصر حسين داي توفيق عدادي وأحمد القاسمي في الدقيقتين 11 والأولى من الوقت بدل الضائع.

وأنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين، حيث حصل سيباستيان تيجالي لاعب الوحدة على البطاقة الحمراء في الدقيقة 81 فيما حصل حسين العرافي لاعب نصر حسين داي على البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في ذات الدقيقة.

وحصل فريق نصر حسين داي على أول ثلاث نقاط له في البطولة ، فيما ظل فريق الوحدة بلا نقاط.