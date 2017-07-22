مسلحون مجهولون يغتالون مسؤولا أمنيا شرقي اليمن

اليمن- (الأناضول): اغتال مسلحون مجهولون، السبت، مسؤولاً أمنياً في مديرية “غيل باوزير” بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن، حسب مصدر حكومي.

وقال مبارك عفيف، مدير الصحة في مديرية رضوم بمحافظة شبوة، غرب حضرموت، التي ينتمي إليها المسؤول الأمني، إن “مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة، أطلقوا النار على العقيد ناصر السليماني، في مدينة الغيل التابعة لحضرموت”.

وأضاف عفيف أن “حادث إطلاق النار وقع بالقرب من سوق شعبي، على الطريق الرابط بين مدينة الغيل ومدينة شحير بالمحافظة”.

وأشار المصدر إلى أن “العقيد السليماني لقي مصرعه على الفور، فيما أُصيب أحد مرافقيه”.

وحتى مساء اليوم لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وشهدت مديريات محافظة حضرموت، خلال الأشهر الماضية عمليات اغتيال وقتل استهدفت ضباطاً وجنوداً في الجيش والأمن، بالإضافة إلى مدنيين، وكانت أغلب تلك العمليات تُنسب إلى مجهولين.

واستعاد الجيش اليمني بدعم التحالف العربي بقيادة السعودية في 24 أبريل/نيسان 2016، السيطرة على المكلا ومدن ساحل حضرموت من قبضة تنظيم “القاعدة”، الذي ظل يسيطر عليها أكثر من عام.