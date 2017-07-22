نقل بيدرو لاعب تشيلسي للمستشفى بعد اصطدامه بحارس أرسنال

لندن – د ب أ : نقل الأسباني بيدرو رودريجيز جناح فريق تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى المستشفى بعد اصطدامه مع ديفيد اوسبينا حارس ارسنال خلال مباراة الفريقين اليوم السبت.

وتعرض بيدرو للاصطدام باوسبينا في الشوط الأول من المباراة الودية التي جمعت تشيلسي مع ارسنال في بكين اليوم وتلقى العلاج لوقت طويل من قبل الجهاز الطبي لتشيلسي لكنه غادر الملعب وهو يعاني من نزيف في الانف.

وأكد الإيطالي انطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي أن بيدرو 29 عاما سيبقى تحت الملاحظة في المستشفى من أجل الاطمئنان على حالته.

ويامل تشيلسي أن يتمكن بيدرو من اللحاق بالمباراة أمام بايرن ميونخ الاسبوع المقبل.