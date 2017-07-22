مدرب ليفربول: كوتينيو ليس للبيع

” الأناضول ” : أكد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، رفضه رحيل لاعب كرة القدم البرازيلي فيليب كوتينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وفي مؤتمر صحفي، السبت، قال كلوب: “لا أستغرب رغبة الأندية الكبيرة التعاقد مع كوتينيو، لكن أؤكد للجميع أنه ليس للبيع″.

ونجح كوتينيو في كتابة اسمه بأحرف من ذهب، وكسب ثقة كلوب من جديد بعدما تمكن من التألق في قيادة الفريق للفوز في وقت سابق اليوم ببطولة كأس الدوري الإنجليزي بآسيا، التي أقيمت في هونغ كونغ.

وأبدى برشلونة الإسباني رغبته أكثر من مرة في التعاقد مع النجم البرازيلي وتدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وينتهي عقد كوتينيو مع ليفربول في يونيو/حزيران 2022، ولا يحق له الرحيل إلا بعد الحصول على موافقة مسؤولي النادي الإنجليزي.