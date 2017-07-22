قناة إسرائيلية: شرطة الإحتلال ستزيل البوابات الإلكترونية بـ”الأقصى” وتلجأ للتفتيش اليدوي

القدس – الأناضول : ذكرت القناة الثانية التابعة للإحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، أن الشرطة “قررت إزالة البوابات الالكترونية المنصوبة عن بوابات المسجد الأقصى“، واستخدام التفتيش اليدوي بدلا منها.

ودون أن توضح مصادرها، أضافت القناة الثانية أنه بعد حالة التوتر الأمني الكبير في القدس والضفة الغربية، بسبب البوابات الالكترونية، “تتجه الشرطة بدءًا من الليلة لإزالة البوابات الالكترونية، ووضع قوات شرطية على أبواب المسجد الأقصى تقوم بعمليات تفتيش يدوية من خلال استخدام الهروات المعدنية”.

وأشارت القناة إلى أن رئيس شرطة الإحتلال في القدس يورام هيلفي ورئيس بلدية القدس نير بركات يدعمان هذا الحل.

وعلى الصعيد ذاته، ذكرت القناة الثانية أن المجلس الوزاري المصغر سيجتمع غدًا الأحد لمناقشة التطورات الأمنية في القدس المحتلة .

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإسرائيلية حول ما ذكرته القناة.

ولليوم السابع على التوالي، يرفض الفلسطينيون، في مدينة القدس الشرقية، الدخول إلى المسجد الأقصى من البوابات الإلكترونية، التي وضعتها شرطة الإحتلال على مداخل المسجد، الأحد الماضي.

ويحتشد مئات الفلسطينيين في ساعات النهار، والآلاف في ساعات المساء، في منطقة “باب الأسباط”، لأداء الصلوات، وللتعبير عن رفضهم لدخول المسجد الأقصى من خلال هذه البوابات الإلكترونية.

وأمس الجمعة، شهدت القدس وكافة المدن الفلسطينية الرئيسية الأخرى، مظاهرات غاضبة نصرة للمسجد الأقصى، تخلّلتها مواجهات مع قوات الإحتلال الإسرائيلية، أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة المئات.