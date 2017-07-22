إيران ترفض مطالبة واشنطن بالافراج عن معتقلين أمريكيين لديها

طهران- (أ ف ب): رفضت الحكومة الإيرانية، السبت، مطالبة الولايات المتحدة بإلافراج عن معتقلين أمريكيين لديها، مشددة على “استقلال القضاء” في إيران.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، في بيان إن “القضاء، والمحاكم، والقضاة مستقلون تماما، كما هم في أي بلاد أخرى”.

وأضاف قاسمي أن “أي بيان (يتضمن) تدخلا وتهديدا من مسؤولين أو مؤسسات أمريكية ليس له أي تأثير على تصميم وإرادة النظام القضائي في البلاد لمحاكمة ومعاقبة المجرمين ومنتهكي قانون البلاد والأمن القومي”.

وجاءت التصريحات الإيرانية ردا على بيان للبيت الأبيض، الجمعة، جاء فيه أن “الرئيس ترامب مستعدّ لتحميل إيران عواقب جديدة وخطرة إذا لم تفرج عن جميع المواطنين الأمريكيين المسجونين ظلماً وتسلمهم” للولايات المتحدة.

وأعلن القضاء الإيراني، الأحد، صدور حكم بالسجن 10 سنوات بحق الأمريكي-الصيني شييو وانغ بعدما إدانته بتهمة “التسلل”.

وبحسب وكالة ميزان أونلاين التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، فإنّ وانغ “كان يُزوّد فريق الأبحاث في وزارة الخارجيّة الأمريكية بمعلومات ميدانيّة على شكل مقالات عامة وسرّية جداً”.

وأضاف البيان أن ترامب “يطالب إيران بأن تعيد روبرت ليفنسون، المعتقل منذ اكثر من 10 سنوات، إلى منزله وبأن تفرج عن سياماك وباقر نمازي اللذين اعتقلا خلال عهد أوباما”.

وقال قاسمي “كما أوضحنا للمسؤولين الأمريكيين مرات عدة، فأن الشخص المدعو روبرت ليفنسون سافر لإيران قبل عدة أعوام وليس لدى إيران أي معلومات عن مصيره منذ مغادرته الأراضي الإيرانية”.

وانتقد قاسمي حبس عدد من الإيرانيين في الولايات المتحدة في السنين الأخيرة بتهم “لا أساس لها”.

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين واشنطن وطهران منذ العام 1980، حين احتُجز موظفون في السفارة الأمريكية في طهران كرهائن مدة 444 يوما.

وازداد التوتّر بين البلدين بعيد وصول ترامب إلى البيت الأبيض وانتهاجه موقفا متشددا إزاء طهران، إلا أنه لم يتخذ قرارا بإلغاء الاتفاق النووي كما هدد أثناء حملته الانتخابية.