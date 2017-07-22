النواب والشيوخ الأمريكيون يتفقون على فرض عقوبات جديدة على روسيا

(الأناضول): قالت وسائل إعلام أمريكية، السبت، إن أغلبية أعضاء الكونغرس الأمريكي (البرلمان) بغرفتيه، النواب والشيوخ، اتفقوا على دعم مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على روسيا.

وأوضحت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن الاتفاق لقى إجماع أغلبية ساحقة من أعضاء المجلسين، ومن كلا الحزبين، الجمهوري والديمقراطي؛ ما يمنح مجلس الشيوخ حق نقض أي محاولة من البيت الأبيض لتعديل القرار.

ويضم مشروع القرار عقوبات جديدة على كل من إيران وكوريا الشمالية.

ولفتت الشبكة إلى أن الرئاسة الأمريكية مارست خلال الأسابيع والأشهر الماضية ضغوطًا للتخفيف من العقوبات المترتبة على مشروع القرار، الذي كان الكونغرس يعمل على صياغته.

إلا أن ضم إيران وكوريا الشمالية للمشروع، وتمكين الشيوخ من حق الفيتو على تعديله، سيعقد، حال التصويت عليه، فرص إدارة الرئيس دونالد ترامب في الالتفاف على العقوبات في سياق سياسة ردم الهوة مع موسكو.

ونقلت الشبكة عن أعضاء في الكونغرس أن القرار يمثل “رسالة قوية” إلى ترامب، إزاء شبهات علاقاته مع روسيا.

وأضافت أنه سيكون جاهزًا للتصويت عليه في مجلس النواب الثلاثاء المقبل، قبل انتقاله لتصويت الشيوخ.

وفرضت واشنطن عقوبات على موسكو إثر تدخل الأخيرة في أوكرانيا، عام 2014، واحتلالها شبه جزيرة القرم.

كما يتهم الكونغرس موسكو بالتدخل في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، التي فاز بها ترامب، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، والتأثير على نتيجتها، فيما ترفض روسيا هذه الاتهامات.

ومنذ ترشحه للرئاسة، وعد ترامب في أكثر من مناسبة بتحسين العلاقات مع موسكو، ودافع عن ذلك الموقف بالرغم من شبهات وجود علاقات تجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على إيران وكوريا الشمالية، بسبب برامجهما الصاروخية، واتهامها، وخصوصًا طهران، بدعم الإرهاب.