بعثة المراقبة الدولية تلتقي ضحايا الحصار في الدوحة

الدوحة ـ”القدس العربي” ـ إسماعيل طلاي:

التقى وفد من بعثة المراقبة الدولية أمس بالدوحة، ممثلين عن ضحايا الحصار الذي تفرضه الدول الأربعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر، على قطر، داعيين إياها للترخيص بزيارات مماثلة للإستماع إلى وجهة نظرها بشأن التقارير التي تتهمها بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان.

وكانت بعثة المراقبين الدوليين التقت الجمعة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ضمن زيارة البعثة لدولة قطر، قصد الوقوف على الانتهاكات الإنسانية جراء الحصار على دولة قطر.

وقدم د. المري خلال اللقاء شرحاً للوفد حول ما رصدته اللجنة من انتهاكات خلفتها أزمة الحصار على مواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها ومواطني دول مجال التعاون ممن لجأوا بشكواهم للجنة الوطنية لحقوق اللإنسان.

وتناول المري خلال شرحه أنواع الانتهاكات التي تعرض لها المتضررين من الأزمة وعددها. إلى جانب التحركات الدولية والإقليمية التي أجرتها اللجنة في هذا الصدد.

وقال بيان للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إن بعثة المراقبة الدولية المؤلفة من 20 عضو (قضاة، محاميين، وحقوقيين وصحفيين وإخصائيين نفسيين)؛ أجرت مقابلات مباشرة مع المتضررين بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، شملت المتضررين في مجالات (الأسر المشتركة،الصحة، والملكية، والتعليم).

وقالت البعثة الدولية إن زيارتها تأتي في إطار الالتزام بالمعايير المهنية المتعلقة بعمل بعثات المراقبة، والتي تقتضي الاستماع الى كل الأطراف المعنية.

راسلت الدول الأربعة للترخيص لها بزيارة مماثلة

وقالت بعثة المراقبين الدوليين إنهاراسلت كلاً من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة من أجل الترخيص لها للقيام ببعثات مراقبة مشابهة قصد الاستماع لتوضيحاتها فيما نسب اليها من تجاوزات وخروقات حقوقية.

ونوّهت في بيان لها إلى تجاربها السابقة في مجال البعثات الحقوقية، والتي تهدف إلى تحقيق عدة أهداف منها الوقوف عن كثب، على حجم الخروقات الحقوقية والإنسانية التي يكون قد تسبب فيها وسيتسبب فيها هذا الحصار على المقيمين في دولة قطر وخارجها، إلى جانب القيام باتصالات ولقاءات في عين المكان وبصفة تلقائية مع المتتبعين للشأن المحلي وأعضاء من المجتمع المدني القطري.والتزود بتقارير وشهادات عن الوضع الإنساني جراء الحصار.

وأكدت البعثة دعمها اللامشروط إلى جانب شبكة الجزيرة الإعلامية في ممارسة حقها في التعبير وحماية وطاقمها الإعلامي في تأدية مهمته الصحفية من غير أي شكل من أشكال التهديد.

كما بينت البعثة أنها تقوم بالتنسيق مع ممثلي الرأي المحلي والدولي لإيقاف كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل أو منع ممارسة الحقوق والحريات المنصوص عليها والمتعارف عليها دوليا، بالإضافة إلى التواصل مع كل المؤسسات الدولية لتحمل مسؤوليتها إزاء هذا الحصار ومخلفاته.

يذكر أن بعثة المراقبة الدولية ستعقد يوم غد الأحد مؤتمراً صحفياً بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول زيارتها إلى دولة قطر ونتائج لقاءات أعضاء البعثة مع المتضررين.