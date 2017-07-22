الحوثيون يعلنون استهداف مصافي نفط ومواقع سعودية بصواريخ بالستية

صنعاء ـ (د ب أ): أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، مساء اليوم السبت، استهداف مصافي سعودية لتكرير النفط ومواقع أخرى، بصواريخ بالستية.

ونقلت وكالة أنباء “سبأ” الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن مصدر عسكري موال لهم قوله، إن “القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخا بالستيا بعيد المدى (بركان إتش 2) على مصافي تكرير النفط في محافظة ينبع السعودية”.

وأضاف المصدر أن “الصاروخ قد أصاب هدفه مخلفا خسائر كبيرة في المصافي”.

وأوضح المصدر أن القوة الصاروخية استهدفت أيضا بصاروخ (زلزال 1) بوابة الموسم، في قطاع جيزان، مشيراً إلى أن الجيش الموالي لهم واللجان الشعبية “استهدفوا بقصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في الطوال، محققا إصابات مباشرة”.

وحتى اللحظة لم تصدر قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية أي تعليق حول ذلك.

وعادة ما يطلق الحوثيون صواريخ بالستية باتجاه الأراضي السعودية، إلا أن الجيش السعودي يعلن تصدي منظومة “باتريوت” لها.