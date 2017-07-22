﻿«فيسبوك» تعتزم تقديم الأخبار مقابل المال وتُكافح الكذب

لندن – «القدس العربي»: تعتزم شركة «فيسبوك» إطلاق منتج إخباري قائم على الاشتراك المدفوع، في الوقت الذي نجحت فيه باتخاذ مزيد من الإجراءات لمكافحة الأخبار الكاذبة والادعاءات الوهمية، وهو ما يمكن أن يجعل من أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم مصدراً مهماً وآمناً للأخبار.

وستبدأ «فيسبوك» الاختبارات الأولية لخدمة الأخبار مقابل الاشتراكات المدفوعة في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وفقا لما ذكر موقع «ذا ستريت» نقلاً عن رئيس شراكات الأخبار لدى الشركة كامبل براون.

وذكر الموقع الأمريكي المتخصص في الخدمات والأخبار المالية أن من المرجح أن تسمح هذه الميزة للناشرين بإنشاء خدمة إخبارية مدفوعة عبر ميزة «المقالات الفورية» من فيسبوك.

وأضاف موقع «ذا ستريت» في تقريره نقلا عن براون إن فكرة الوصول المدفوع تستند إلى خطط متميزة ومقننة بدأت فيسبوك العمل عليها منذ مدة.

وسوف تتيح الميزة الجديدة للناشرين إمكانية توجيه المستخدمين للاشتراك في اشتراك رقمي أو منعهم من الوصول إلى المحتوى مجانا بعد قراءة 10 مقالات في الشهر، وذلك على غرار القيود التي يفرضها ناشرون مثل صحيفة «نيويورك تايمز» على موقعها الإلكتروني.

ووفقًا لبراون، فإن خيار الاشتراك الجديد يأتي استجابة لطلبات من الناشرين الذين يضغطون على فيسبوك لتوفير مثل هذه الخدمة للمواد المنشورة عبر موقع التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك، عطلت شبكة «فيسبوك» أسهل طريقة لنشر الأخبار الوهمية ضمن معركتها المتواصلة لمكافحة الأخبار الكاذبة، وذلك عبر إيقاف إمكانية تحرير معاينات الروابط لجميع الصفحات، والتي يجري نشرها عن طريق الصفحات أو عن طريق الدوال البرمجية API مع وجود بعض الإعفاءات لبعض الناشرين الأصليين.

وكان من الممكن سابقاً لأي صفحة على المنصة أن تنشر رابطاً مع تغيير العنوان والنص الأساسي والصورة التي تظهر ضمن معاينة خلاصة الأخبار، وقد سمحت هذه الإمكانية بزيادة أعداد ناشري الأخبار الوهمية وتحويل المستخدمين إلى أخبار لم يتوقعوها جنباً إلى جنب مع نشر عناوين تحريضية أو خاطئة.

وسمحت الميزة لناشري الأخبار الأصليين اختبار معاينات الروابط وتكييف المحتوى لمختلف الجماهير وتحديث المعاينات مع تطور القصص الإخبارية، وأوضحت المنصة أن عملية التعطيل سوف تساعد في القضاء على القنوات التي استخدمت لنشر الأخبار الوهمية أو الكاذبة، وبالتالي ضمان محتوى معاينة يمكن الوثوق به قبل النقر لمشاهدته.

واستفادت القنوات التي تنشر الأخبار الوهمية من إمكانية تخصيص البيانات الوصفية للقصة المنشورة لزيادة انتشار المعلومات المضللة، وغالباً ما يعمدون إلى تغيير العنوان والصورة بشيء مثير للجدل للحصول على أكبر كمية من القراء والتعليقات الممكنة.

وأضافت فيسبوك علامة تبويب جديدة ضمن أدوات النشر في الصفحة يمكن استعمالها لتقديم طلب للحصول على ملكية الرابط، وذلك في سبيل التأكد من أن الناشرين الأصليين لم يتأثروا بالتغيير، حيث يمكن لصفحات الأخبار والرياضة والترفيه استعمال تلك العلامة لطلب الإعفاء من الميزة حتى يتمكنوا من مواصلة تعديل الروابط التي يشاركونها.

وتقول الشركة إنها تعمل على جعل ملكية الرابط متاحة للناشرين أولاً، على أن يتم توفير هذه الإمكانية لاحقاً لأنواع أخرى من الصفحات، ويجب على الناشرين الراغبين في الحصول على طلب إعفاء تقديم طلب قبل حلول تاريخ 12 ايلول/سبتمبر 2017 وهو تاريخ تعطيل قدرة كل الصفحات على تحرير معاينات الروابط بما في ذلك صفحات الناشرين.